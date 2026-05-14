La reacción de Dayro Moreno tras el penalti fallado ante Junior: esto dijo

La eliminación de Dayro Moreno con Once Caldas ante Junior de Barranquilla dejó una de las imágenes más impactantes de la jornada, pues el histórico goleador desperdició un penalti en el último minuto, una acción que pudo cambiar por completo la serie.

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El delantero tuvo en sus pies la posibilidad de empatar el global 4-4 y llevar la definición a los cobros desde el punto penal. Sin embargo, el arquero uruguayo Mauro Silveira adivinó la intención y terminó convirtiéndose en el héroe del compromiso al darle la clasificación al equipo barranquillero.

Dayro Moreno habló tras el penalti fallado ante Junior

Luego del encuentro, Dayro Moreno compareció ante los medios y dejó ver toda su tristeza por la oportunidad desperdiciada. El atacante reconoció el mérito del guardameta rival y aseguró que, pese al golpe, el equipo dejó todo en la cancha.

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“Hoy le tocó a él ganar. Es un arquero experimentado. Hoy le tocó ganar. Siempre la confianza que el cuerpo técnico me da, los compañeros y hoy darle los méritos al arquero de Junior porque atajó y clasificó al equipo”, expresó el delantero en rueda de prensa.

Las palabras del goleador rápidamente se volvieron tendencia entre los hinchas y usuarios en redes sociales, especialmente porque Dayro no acostumbraba a fallar desde el punto penal en momentos decisivos.

Once Caldas quedó cerca de la remontada

Más allá de la eliminación, Once Caldas mostró actitud y estuvo muy cerca de forzar los penaltis. El equipo de Manizales buscó el partido hasta el final y encontró esa última oportunidad que terminó marcando el desenlace de la serie.

“Quedo muy triste porque el equipo mostró, acá vino a proponer y al último minuto tuvimos la oportunidad de ir a los penaltis y desaproveché esa oportunidad. Ya pensar desde mañana a ver qué puede pasar el otro semestre”, concluyó Dayro Moreno.