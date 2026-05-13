“Es un punto de no retorno”: Mauricio Gaona sobre constituyente que impulsa el Gobierno

En diálogo con Noticias RCN el abogado constitucionalista Mauricio Gaona, próximo a lanzar su libro ‘La Constitución soy yo’, se refirió al proyecto de ley que el presidente, Gustavo Petro, quiere radicar el 20 de julio, en su último discurso ante el Congreso, para convocar una asamblea constituyente.

Como requisito fundamental, deben reunirse las firmas del 5% del censo electoral, que equivale a 2.065.535 personas. Sin embargo, Gaona advirtió que el proyecto podría restar poder a la Constitución, para entregárselo al Gobierno:

“En este momento, la democracia ya no muere en los carteles, la democracia muere en los decretos, muere en los trinos, muere con la Constitución, porque es la que se utiliza para desmantelarla, pero aún Colombia tiene una Constitución que rige al Gobierno, lo que se quiere es que el Gobierno rija la Constitución”.

Un “punto de no retorno”

En palabras del reconocido jurista, presentado el proyecto para llamar a una constituyente, existe “un riesgo inminente” para los poderes que limitan al ejecutivo y evitan un gobierno autoritario:

“La propuesta nos va a conducir a eso dependiendo de cómo quede conformada la Presidencia. Ya el Congreso mostró cómo están las cosas. Es una realidad, es plausible y la propuesta está escrita, ya hace parte del récord público. Estamos muy cerca, porque estamos en el momento del autoritarismo y el populismo. Yo simplemente le digo a la gente que este es un punto de no retorno y sería importante saber si los votantes lo quieren cruzar”.

Ataques del presidente al Consejo de Estado vulneran la separación de poderes:

Precisamente, sobre la separación de poderes, Gaona abordó los ataques del presidente al Consejo de Estado, luego de que suspendiera de manera temporal el traslado de dineros de las AFP a Colpensiones:

“El nivel de gravedad tiene que ver con el irrespeto a la majestad de la justicia. Eso desde el punto de vista institucional. Pero, desde el punto de vista constitucional, a menos que tenga pruebas sólidas de que se cometió un delito penal, o aunque las tuviera, el vehículo correcto es hacerlo a través de las autoridades”, advirtió.

Y es que, según dijo, las declaraciones realizadas por el presidente “están violando un principio constitucional que es el de la separación de poderes y la independencia y autonomía del juez. Para hacer ese pronunciamiento, un jefe de Estado tendría que tener un acervo probatorio ineluctable”.