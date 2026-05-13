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Dayro Moreno falló penalti al último minuto y Junior clasificó a la semifinal de la Liga BetPlay

Junior eliminó a Once Caldas y clasificó a semifinales de la Liga BetPlay tras un dramático final en el que Dayro Moreno falló un penalti decisivo.

Junior vs. Once Caldas
Foto: Junior FC

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
10:21 p. m.
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Junior de Barranquilla consiguió una clasificación llena de drama a las semifinales de la Liga BetPlay 2026. El equipo barranquillero empató 2-2 frente a Once Caldas en el estadio Romelio Martínez y avanzó gracias al triunfo 0-1 conseguido en el partido de ida, dejando el marcador global 3-2 a su favor.

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Sin embargo, el gran momento de la noche llegó en los minutos finales, cuando Dayro Moreno tuvo en sus pies la posibilidad de llevar la serie al empate desde el punto penal. El histórico goleador cobró al último minuto, pero el arquero Mauro Silveira terminó convirtiéndose en héroe al atajar el disparo y sellar la clasificación rojiblanca.

Junior sufrió hasta el final ante Once Caldas

El compromiso comenzó con intensidad y emociones desde temprano. Once Caldas golpeó primero gracias al gol de Pipe Gómez al minuto 15, resultado que igualaba momentáneamente la serie.

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No obstante, Junior reaccionó antes del descanso y encontró el empate con un tanto de Lucas Monzón al minuto 41. En la segunda mitad, Christian Barrios marcó el 2-1 parcial al 66’, desatando la celebración de la hinchada barranquillera.

Cuando parecía que el partido estaba controlado, un autogol de Lucas Monzón al minuto 85 volvió a meter al Once Caldas en la pelea y llenó de tensión los minutos finales del encuentro.

Dayro Moreno falló el penalti que pudo cambiar la historia

El cierre del partido fue completamente dramático. En tiempo de reposición, Once Caldas tuvo un penalti a favor que podía significar el empate global y extender la definición.

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Dayro Moreno asumió la responsabilidad, pero Silvera se lanzó correctamente y evitó el gol que habría cambiado el destino de la serie. La atajada fue celebrada como un gol por Junior y terminó siendo la jugada definitiva de la clasificación.

Ahora, el equipo dirigido por Alfredo Arias enfrentará a Santa Fe en las semifinales de la Liga BetPlay. La serie comenzará este sábado en Bogotá y se definirá el próximo fin de semana en Barranquilla, en medio de un calendario apretado por los compromisos internacionales de ambos clubes.

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