Video: Luis Díaz se reportó con un golazo en el amistoso entre Liverpool y Bayern Múnich

Este miércoles 2 de agosto, Liverpool se citó con el Bayern Múnich para disputar un duelo de fogueo de lujo en el Estadio Nacional de Singapur. Los 'reds' recuperaron la ventaja contra los 'bávaros' y estuvieron 3-2 arriba gracias a un estupendo gol del extremo colombiano Luis Díaz. Sin embargo, Josip Stanišić decretó la igualdad y Frans Krätzig protagonizó la remontada.

El guajiro no fue titular en el onceno planteado por el alemán Jürgen Klopp. Sin embargo, al minuto 46' saltó al terreno de juego en reemplazo del portugués Diogo Jota. Cuando el de Barrancas tuvo la oportunidad de jugar, el partido estaba igualado 2-2.

En una exhibición de buen fútbol y profesionalismo, estos dos históricos del fútbol mundial dieron un espectáculo en territorio asiático. Al minuto 2' llegó el primer festejo del partido, pues el atacante neerlandés Cody Gakpo venció el arco custodiado por Yann Sommer.

En el 28' llegó el segundo gol del tradicional club inglés. El talentoso lateral escocés Andrew Robertson asistió a Virgil van Dijk, quien con un certero cabezazo amplió la ventaja para los de Anfield.

Sin embargo, después del gol del exdefensor del Southampton llegó la reacción de los alemanes. En nueve minutos establecieron la igualdad transitoria, gracias a los goles de Serge Gnabry (33') y Leroy Sané (42').

Así terminaron los primeros 45' minutos y ambos equipos salieron decididos a llevarse el triunfo. Fue así como en el 66', Mohamed Salah protagonizó una estupenda jugada individual y habilitó a 'Lucho'. El colombiano llegó justo a tiempo y se anticipó a Josip Stanišić.

El exjugador del Junior de Barranquilla se dejó el balón servido y con un potente remate cruzado venció a Sven Ulreich, quien había sustituido a Sommer.

🚨🚨| GOAL: Luis Diaz gives Liverpool the lead again against Bayern.



Liverpool 3-2 Bayern



pic.twitter.com/O7IE7jVM5n