El golazo en Brasil de Hulk que piden para Púskas: un misil desde 35 metros

El astro del Atlético Mineiro volvió a demostrar por qué su apodo le hace justicia. Con un zapatazo teledirigido desde casi 40 metros, el veterano delantero ha puesto su nombre en la lista de favoritos para el galardón de la FIFA al mejor gol del año.

El fútbol brasileño ha sido testigo de innumerables joyas a lo largo de su historia, pero lo ocurrido este fin de semana en el Campeonato Mineiro ha traspasado fronteras. Givanildo Vieira de Souza, conocido mundialmente como Hulk, protagonizó una acción que muchos ya califican como "sobrenatural".

Durante el encuentro donde el Atlético Mineiro se impuso con autoridad ante el Itabirito (7-2), el capitán del "Galo" ejecutó un tiro libre que ha dejado boquiabiertos a aficionados, analistas y compañeros de profesión.

Así fue el golazo de Hulk que piden para el Púskas

Corría el minuto 18 del primer tiempo cuando se señaló una falta a favor del conjunto de Belo Horizonte. La distancia parecía prohibitiva para cualquier mortal: más de 35 metros separaban el balón de la portería defendida por el guardameta rival. Sin embargo, para Hulk, esa distancia es simplemente el rango de operación de su "cañón" izquierdo.

Con su característica carrera corta de apenas cuatro pasos y una concentración absoluta, el delantero de 39 años impactó el esférico con una violencia inusitada.

El balón no solo viajó a una velocidad vertiginosa, sino que describió una trayectoria de "teledirigido", elevándose ligeramente para luego bajar con un efecto diabólico y colarse exactamente por la escuadra superior. El portero, pese a su estirada, fue un espectador de lujo ante la potencia y precisión del disparo.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. En cuestión de minutos, el video del gol se volvió viral en plataformas como X e Instagram, acumulando millones de reproducciones. Los comentarios coinciden de forma unánime: estamos ante un firme candidato al Premio Puskás.

Hulk, que terminó el encuentro con un triplete (hat-trick), sigue demostrando que la edad es solo un número. Su liderazgo ha sido clave para que el Atlético Mineiro asegure su lugar en las semifinales del torneo estadual, brindando un respiro al equipo tras la reciente salida del técnico Jorge Sampaoli.