Hinchas del Flamengo se metieron al bus del equipo por el techo previo a la final de la Libertadores

El ambiente en Río de Janeiro se encendió con un episodio que se volvió viral en cuestión de minutos: hinchas de Flamengo se metieron por el techo de un bus que transportaba al plantel profesional hacia el aeropuerto, previo al viaje a Perú para disputar la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras.

Las imágenes, registradas desde varios ángulos, exhibieron el masivo respaldo de la afición, pero también una maniobra que generó preocupación por su evidente riesgo.

Hinchas de Flamengo se metieron al bus de los jugadores

Lejos de tratarse de un simple acompañamiento, la multitud colmó las vías cercanas al centro de entrenamiento, ondeando banderas y entonando cánticos al ritmo de los clásicos del “Mengao”.

Sin embargo, un grupo reducido llevó la euforia al extremo al trepar hasta la parte superior del vehículo oficial del club.

Desde allí, forzaron el techo para ingresar al interior, sorprendiendo a los jugadores en medio de la salida hacia el aeropuerto.

¿Cómo reaccionó el plantel del Flamengo ante el sorpresivo ingreso de sus hinchas?

Según videos difundidos en redes sociales, los futbolistas mantuvieron la calma frente a la inesperada escena. Algunos incluso interactuaron con los fanáticos que descendieron por el techo, se tomaron fotografías y registraron el momento con sus teléfonos.

Pese a la actitud amigable del equipo, el acto encendió el debate sobre la seguridad del plantel en una semana decisiva para la institución brasileña.

Expectativa total por la final de la Copa Libertadores 2025

El equipo carioca viajará a Lima para enfrentar a Palmeiras el sábado 29 de noviembre, en un duelo programado para las 4:00 p. m. hora colombiana.

La final enfrentará a dos clubes que buscan su cuarto título continental, reforzando el dominio absoluto del fútbol brasileño en los últimos años.

Mientras en Palmeiras brillan figuras como Gustavo Gómez, Vitor Roque, Aníbal Moreno y Juan "Flaco" López, Flamengo confía en el talento de Giorgian de Arrascaeta, Jorginho, Everton y Gonzalo Plata.