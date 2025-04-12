Abecé: ¿en qué va la reforma tributaria y por qué el debate se ha paralizado?

La discusión de la reforma tributaria, presentada como la herramienta clave del Gobierno para enfrentar el déficit fiscal, se convirtió en un laberinto legislativo que no avanza.

Durante dos semanas, la Comisión Cuarta de la Cámara ha intentado reactivar el debate, pero cada sesión termina en el mismo punto: congresistas que se retiran, quórums rotos y votaciones imposibles de realizar.

Este estancamiento ocurre después de que la iniciativa estuviera parcialmente hundida, pues las mayorías se inclinaban hacia el no.

Ese ambiente adverso abrió paso a teorías dentro del Congreso según las cuales el propio Gobierno estaría dejando caer deliberadamente la reforma para justificar una emergencia económica que le permitiría imponer nuevos impuestos sin pasar por el Legislativo.

¿Qué ha pasado con la reforma tributaria?

Las tensiones explotaron en medio de un debate caldeado, donde los señalamientos desplazaron cualquier intento de discusión técnica.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, endureció el tono:

Aquí lo que hay que hacer es una vendeta contra el Gobierno Nacional.

La respuesta no tardó en llegar por parte del senador del Partido de la U, Juan Felipe Lemos, quien devolvió la acusación con un ataque directo:

Cuando uno es un ignorante como usted que no sabe de hacienda pública.

Este choque dejó en evidencia el nivel de fractura del debate: no hay consenso, no hay ambiente político y, lo más grave, no hay quórum.

¿Por qué se ha paralizado el debate de la reforma tributaria?

El presidente de las comisiones económicas conjuntas, Wilmer Castellanos, ha tenido que levantar la sesión en repetidas ocasiones. Su anuncio se volvió rutina:

Levantamos la sesión y citamos para reanudar el debate el próximo martes.

Durante dos semanas, los integrantes de la Comisión Cuarta han roto el quórum decisorio. Sin votos, no hay trámite. Y sin trámite, la reforma no avanza un solo milímetro.

Las razones de este sabotaje interno se dividen según la orilla política. Para algunos, se trata simplemente de un rechazo mayoritario a la propuesta. Para otros, como la representante del Partido Verde, Katherine Miranda, el quiebre del quórum tiene un objetivo calculado:

Y les digo para qué: para luego salir a los medios de comunicación y decirles que el Congreso no quiso debatir y que le va a tocar sacar esto por decreto porque hay una emergencia económica.

Sus palabras cobraron fuerza luego del mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro, quien escribió:

Quienes hablan de derroche de gasto y recorte no entienden ni las necesidades sociales ni el Estado social de derecho. Por eso vamos hacia una emergencia.

Ese trino fue interpretado en el Congreso como un anticipo de lo que podría venir: un escenario donde el Ejecutivo declare emergencia económica y aplique los impuestos vía decreto.

Abecé de la reforma tributaria

La discusión dejó de ser un cruce entre partidos y pasó a un terreno que toca directamente la vida de millones de colombianos.

Por eso, en Noticias RCN se consultó a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, exministro de Industria y rector de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, para aclarar lo que muchos no comprenden: ¿por qué esta reforma no cierra el hueco fiscal del país?

Restrepo explica que la reforma busca recaudar 16 billones de pesos, pero el presupuesto nacional tiene un déficit mucho mayor:

Es insuficiente. El déficit está alrededor de 45 billones, según el Instituto de Ciencia Política, y esta reforma solo cubriría 16, si es que los logra.

Es decir, incluso si la reforma se aprueba tal como está, no alcanza para tapar el hueco fiscal que ya existe. Esa es la primera alerta.

Impuestos que sí incluye y por qué generan polémica

Aunque algunos han dicho que no se trata de una tributaria sino de una ley de financiamiento, Restrepo aclara que el proyecto sí incorpora nuevos impuestos:

Impuesto al carbono.

Gravámenes al sector financiero.

Nuevos costos para los licores.

Sobre este último punto, el exministro detalla:

La reforma aumenta el IVA en los licores. Inicialmente incluía cerveza, luego se retiró, pero se mantiene para los demás productos, que ya tienen una tasa elevada. Es un impuesto que golpea a los ciudadanos.

Además, señala que el proyecto aumenta las cargas corporativas para las empresas, lo que califica como antitécnico:

Los impuestos corporativos elevan la carga al sector productivo y frenan la reactivación económica. Sin actividad económica no hay recaudo.

Es decir: si se castiga a las empresas con más impuestos, producirán menos, habrá más informalidad y la DIAN terminará recaudando incluso menos de lo que recauda hoy.

Restrepo advierte que esto ya está pasando:

La informalidad empresarial viene creciendo y el recaudo tributario, a pesar de los aumentos de la reforma del 2022, no está generando las metas.

El escenario crítico: ¿y si la tributaria se hunde?

El exministro Restrepo cierra con un diagnóstico contundente: si la reforma no pasa, el Gobierno tendrá que tomar una decisión que, según él, debió tomar desde el principio:

Recortar el derroche. El gasto de funcionamiento ha aumentado más de 60 % desde 2022. Ese es el único camino viable.

Respecto a una eventual emergencia económica, señala que existen serias dudas sobre su viabilidad y sobre el uso que podría darle el Ejecutivo.

En este sentido, lo que hay hoy es una reforma que no avanza. Un Congreso dividido. Un Gobierno que habla de emergencia. Una confrontación que crece. Y un presupuesto nacional con un hueco que no se cierra.