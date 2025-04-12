Albergues sin una olla ni donde dormir: vecinos del volcán Puracé denuncian malas condiciones en refugios

Desde el fin de semana, los habitantes de poblaciones cercanas al volcán Puracé, en el departamento del Cauca, se enfrentan a la emergencia por declaratoria de alerta naranja del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con la directora técnica de geoamenazas de la entidad, Nathalia Contreras: “El cambio de estado se debe a que, desde el observatorio vulcanológico y sismológico de Popayán se detectó una variación significativa en la energía y la recurrencia de los sismos, asociados al movimiento de fluidos al interior del volcán”.

Desde entonces, autoridades locales y organismos de rescate han estado evaluando colegios, salones comunales y polideportivos en zonas altas, para encontrar un refugio en caso de una eventual erupción.

Habitantes de la vereda Chapio optaron por regresar a sus casas:

30 personas de la vereda Chapio, en el municipio de Puracé, permanecieron menos de 24 horas en uno de los refugios, debido a que no podía garantizar su estadía.

Noticias RCN visitó el albergue de la zona A1 (de alta amenaza) y se encontró con un polideportivo completamente vacío. Ni colchonetas, ni mantas, ni utensilios de cocina saltan a la vista.

Así lo dio a conocer Henry Garcés, habitante de la tercera edad de la vereda Chapio: “La mayoría de gente se pregunta a qué van a los albergues si no hay absolutamente nada, ni siquiera donde sentarse. Si son de la tercera edad, como yo, es peor. Están optando por quedarse en sus casas. Nadie va a salir de ellas. Si es en la noche o está lloviendo, pero aún. La situación se está tornando bastante complicada”.

¿Qué tan probable es una erupción en este momento?

Según dijo Jaime Raigosa, coordinador del observatorio vulcanológico y sismológico de Popayán, “desde que cambiamos a estado de alerta naranja, el volcán ha venido presentando una serie de emisiones de ceniza. Es un proceso en el que se registran lapsos en los que el volcán emite pocos gases y periodos en los que se intensifica la actividad”.

Es imposible predecir si el volcán va a hacer erupción, pero el SGC cuenta con una red de monitoreo constante que las 24 horas del día hace seguimiento de la actividad en el volcán Puracé. Y, con base a los datos, comparten a diario un nuevo diagnóstico. “Así como se puede pasar a alerta roja, también puede ser que el volcán retorne a niveles normales, con el transcurso de los días”, indicó Raigosa y explicó las fases de alerta y por qué es importante adoptar medidas de precaución en la naranja:

“Tenemos cuatro estados de alerta. El verde es cuando el volcán tiene niveles muy bajos de actividad; el amarillo es cuando hay perturbaciones por encima del nivel base de actividad, con fenómenos como emisiones pequeñas de ceniza; el naranja, es en el que estamos, y el rojo es por la erupción”.