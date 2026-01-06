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Boca Juniors quiere fichar a arquero colombiano con pasado en Millonarios

Boca Juniors apunta a un exfigura de Millonarios para su arco. ¿De quién se trata?

Boca Juniors
Foto: Boca Juniors

Noticias RCN

junio 01 de 2026
02:56 p. m.
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Álvaro Montero vuelve a estar en el radar de un gigante sudamericano. En las últimas horas surgió información que vincula al arquero colombiano con Boca Juniors, club que estaría dispuesto a competir económicamente para quedarse con el guardameta mundialista que tuvo un destacado paso por Millonarios.

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El interés del equipo argentino aparece mientras Montero se prepara para disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia y consolida su presente en el fútbol del exterior con Vélez Sarsfield.

Boca Juniors está interesado en Álvaro Montero

Según el periodista argentino, Sebastián Infanzón, Boca Juniors está interesado en Álvaro Montero y lo tienen en carpeta dentro de la lista de posibles refuerzos para fortalecer su plantilla de cara a la próxima temporada.

El arquero de 31 años ha mantenido un nivel regular durante los últimos años, tanto en Deportes Tolima, Millonarios, Vélez como los minutos que ha tenido con la Selección Colombia, situación que habría despertado el interés del conjunto xeneize.

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Montero cuenta con experiencia internacional, fue convocado al Mundial con la Tricolor y dejó una huella importante durante su paso por Tolima y Millonarios, donde se convirtió en una de las figuras más destacadas del fútbol colombiano.

La posibilidad de llegar a Boca representa uno de los movimientos más llamativos del mercado sudamericano, teniendo en cuenta la historia y el peso del club argentino.

¿Qué se sabe sobre una posible negociación con Montero?

Aunque todavía no existe una oferta oficial confirmada, periodistas cercanos a la actualidad de Boca aseguran que el nombre del colombiano aparece entre las alternativas analizadas por la dirigencia.

El panorama podría acelerarse en las próximas semanas, especialmente por los cambios que atraviesa la institución argentina tras una temporada marcada por resultados por debajo de las expectativas.

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La salida del actual cuerpo técnico y la planificación del nuevo proyecto deportivo podrían abrir espacio para la llegada de refuerzos de experiencia.

El arquero colombiano atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera. Además de mantenerse como una opción constante para la Selección Colombia, acumula experiencia en torneos internacionales y ha demostrado liderazgo dentro y fuera de la cancha.

Su recorrido incluye actuaciones destacadas en el fútbol colombiano y en el exterior, factores que aumentan su valor en el mercado.

Por ahora, el futuro de Montero sigue abierto. Sin embargo, el interés de Boca Juniors ya genera expectativa entre los aficionados colombianos y argentinos, que observan de cerca uno de los posibles movimientos más importantes para un futbolista cafetero en este mercado de transferencias

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