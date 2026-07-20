Lionel Messi tomó INESPERADA decisión luego de perder la final del Mundial 2026

España se proclamó campeona del Mundial 2026 en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Los dirigidos por Luis de la Fuente ganaron 1-0 con gol de Ferrán Torres y conquistaron su segunda Copa del Mundo.

Luego de la premiación y los primeros festejos, España viajó de inmediato a su país para celebrar el título junto a su gente. Mientras tanto, Argentina pasó la noche en territorio estadounidense y programó su vuelo de retorno para este lunes 20 de julio.

Sin embargo, Lionel Messi y otros jugadores del plantel tomaron una decisión inesperada. ¿Cuál fue?

Lionel Messi no retornará a Argentina tras perder la final del Mundial 2026

La delegación de Argentina ya está volando hacia su país, pero varios jugadores no se subieron al avión, sino que regresarían de inmediato a sus clubes.

"La selección ya viaja a la Argentina: Messi, De Paul, Julián Álvarez, Simeone, Molina, Rulli, Nico Paz, Lautaro Martínez y Enzo Fernández no se sumaron al vuelo a Buenos Aires", se reveló en el medio El Canciller.

Lionel Messi ya habló tras la final del Mundial 2026: esto dijo

En un post de Instagram, Messi manifestó que está muy adolorido por el desenlace del Mundial 2026.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno", expresó.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje", añadió.

Así fue el camino de Argentina en el Mundial 2026

Argentina fue uno de los mejores equipos de la fase de grupos y, aunque en los 'mata-mata' estuvo en desventaja, logró remontadas históricas.

RELACIONADO Las dolorosas fotos de Lionel Messi que no se vieron en televisión tras perder la final del Mundial 2026

Los resultados conseguidos por los de Scaloni fueron los siguientes: