Lionel Messi rompió el silencio por primera vez tras perder la final del Mundial 2026: esto dijo

Argentina tenía el sueño de ser bicampeón del Mundial 2026, pero no pudo imponerse en la final vs. España.

El partido jugado en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey se fue al tiempo extra y Ferrán Torres rompió el 0-0 al minuto 106 con un zurdazo imposible para el 'Dibu' Martínez.

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Tras el pitazo final, Lionel Messi se llevó las manos a la cintura y mantuvo una mirada pensativa. Además, unos minutos después, no pudo contener el llanto por el dolor de no poder llevar la Copa del Mundo a su país.

Al abandonar el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, ni Messi ni otro jugador habló con los medios de comunicación. Sin embargo, este lunes 20 de julio, el '10' rompió el silencio en sus redes sociales. ¿Qué dijo?

Este fue el sentido mensaje de Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 vs. España

En su cuenta de Instagram, Lionel Messi publicó una foto con la medalla de plata y reconoció que el dolor de la derrota es muy grande.

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con lo bueno, con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria; con el apoyo de un país entero que, junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", dijo 'La Pulga'.

"Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. También quiero felicitar a España por el campeonato", agregó Lionel Messi.

¿Qué dijo Lionel Messi tras la final perdida en la Copa del Mundo 2026?

En la rueda de prensa que se llevó a cabo después de que se acabó el partido, Lionel Scaloni exaltó el proceso, pero también expresó su dolor por no poder ser bicampeón.

"Nos duele en el alma no haber podido llevar la copa, pero es un orgullo cómo han competido. Hemos llegado a esta final en unas condiciones que a lo mejor podían haber sido mejores y, aun así, estuvimos a nada de poder competirla", enfatizó el DT.