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Autoridades dieron con presunta banda delincuencial gracias a infracción en carril de Transmilenio

Uno de los capturados tenía más de 14 antecedentes judiciales, de acuerdo con la Policía.

Foto: Policía
Foto: Policía

Noticias RCN

julio 20 de 2026
03:05 p. m.
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En Bogotá, las autoridades dieron con cuatro presuntos delincuentes, que fueron capturados en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con información revelada por uniformados de la estación de Policía de Chapinero, fueron interceptados gracias a que invadieron el carril de Transmilenio. En palabras del mayor Diego Buitrago, comandante encargado:

“En desarrollo de actividades de patrullaje, registro y control realizado por funcionarios del CAI Chapinero fueron capturados en flagrancia cuatro ciudadanos, dos de ellos extranjeros, por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego”.

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Uno de los capturados tenía más de 14 antecedentes judiciales:

De acuerdo con el mayor Buitrago, al ser requeridos y verificar el vehículo en el que se desplazaban, las autoridades encontraron, oculta en un maletín, un arma de fuego:

“El procedimiento se efectuó al requerir un vehículo que transitaba de manera sospechosa por la calzada exclusiva de Transmilenio de la estación calle 45. Durante el registro al automotor fue hallada una pistola oculta en una maleta ubicada en el baúl”.

Tras la captura, los cuatro presuntos delincuentes, “el arma incautada y el vehículo inmovilizado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los cuatro presuntos delincuentes presentan antecedentes por hurto y uno de ellos, más de 14 registros”.

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Multa por invadir el carril de Transmilenio:

De acuerdo con las autoridades distritales, la multa por invadir el carril preferencial de Transmilenio en 2026 equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes o 633.200 pesos.

El carril preferencial pretende mejorar la experiencia y el tiempo de desplazamiento de las personas que realizan sus viajes al interior de la ciudad en transporte público, ocupan menos espacio en las vías y, en el pasado, se veían afectados por el número de vehículos particulares en circulación por su mismo carril.

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