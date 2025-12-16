¡Impresionante! Así quedó el palmarés de Teófilo Gutiérrez tras la estrella 11 del Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla se coronó como el nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano tras saber defender vs. Tolima la ventaja que consiguió en el Metropolitano.

De esa manera, el 'tiburón' conquistó la estrella número 11 de su historia y las calles de 'la arenosa' siguen de fiesta en plena época decembrina.

Junior de Barranquilla, de la mano de Alfredo Arias, el director técnico uruguayo que no había conquistado títulos en Colombia a pesar de haber dirigido a Medellín, Santa Fe y Deportivo Cali, volvió a ser campeón después de dos años.

Y, a pesar de que no fue titular a lo largo del semestre, Teófilo Gutiérrez fue uno de los líderes de este Junior de Barranquilla y amplió su numeroso palmarés.

Así quedó el palmarés de Teófilo Gutiérrez tras el título de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay II 2025

En la noche de este 16 de diciembre de 2025, Teófilo Gutiérrez conquistó el dieciseisavo título de su carrera profesional.

Además, celebró el sexto trofeo con Junior de Barranquilla, el equipo de sus amores.

Todos los títulos que ha conquistado Teófilo Gutiérrez son:

Copa de Turquía con Trabzonspor (2009/2010). Supercopa de Turquía con Trabzonspor (2010). Copa de México con Cruz Azul (2013). Primera División de Argentina con River Plate (2014). Copa Campeonato de Argentina con River Plate (2014). Copa Sudamericana con River Plate (2014). Recopa Sudamericana con River Plate (2015). Copa Libertadores con River Plate (2015). Supercopa de Portugal con Sporting Lisboa (2015). Copa Colombia con Junior de Barranquilla (2017). Liga de Colombia con Junior de Barranquilla (2018 II). Superliga de Colombia con Junior de Barranquilla (2019). Liga de Colombia con Junior de Barranquilla (2019 I). Superliga de Colombia con Junior de Barranquilla (2020). Liga de Colombia con Deportivo Cali (2021 II). Liga de Colombia con Junior de Barranquilla (2025 II).

Los números de Teófilo Gutiérrez en la temporada 2024/2025

Teófilo Gutiérrez, en el retorno a Junior de Barranquilla, logró disputar más de 1.325 minutos.

RELACIONADO El picante cruce entre Teófilo Gutiérrez y un periodista en la rueda de prensa tras victoria de Junior

En ese lapso, celebró dos goles y realizó cuatro asistencias.