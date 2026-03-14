Vincent Kompany se pronunció tras el extraño partido de Luis Díaz y el árbitro reconoció su error

Este sábado 14 de marzo, Luis Díaz protagonizó uno de los partidos más extraños desde su llegada al Bayern Múnich, pues el extremo colombiano terminó siendo elegido como la figura de la cancha, a pesar de que cometió un grave error en defensa y que posteriormente fue expulsado.

Díaz perdió un balón en la mitad de la cancha, su equipo quedó mal parado y Aleix García abrió el marcador a favor del Leverkusen en el minuto 7. En la segunda mitad, marcó un buen gol y empató las cosas cuando su equipo se había quedado con 10 tras la expulsión de Nicolas Jackson.

Minutos más tarde vio la tarjeta amarilla tras elevar mucho el pie y golpear la cabeza de un rival, salvándose de la roja directa. Posteriormente, el árbitro lo expulsó al considerar que 'Lucho' simuló una falta en el área, aunque sí hubo contacto sobre el guajiro.

Vincent Kompany habló tras el partido de Luis Díaz

Tras finalizar el compromiso, que terminaría igualado 1-1 y con Luis Díaz siendo elegido la figura del campo, el técnico belga Vincent Kompany se refirió a su actuación, en donde lo respaldó y cuestionó directamente al árbitro.

"Expulsaron a Jackson y no hay discusión sobre el merecimiento de la roja. Sin embargo, no quedamos conformes con la roja a Luis Díaz. No la entiendo", dijo inicialmente. "La roja no debería haber sido roja, no le puedo decir nada a Lucho. Hay contacto, se puede discutir si es penal pero no deberían haberlo expulsado".

El árbitro reconoció que Luis Díaz estuvo mal expulsado

Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, comentó que sostuvo una conversación con el árbitro Christian Dingert, en donde le confesó que cometió un error al expulsar a Díaz, pues la jugada no merecía una segunda tarjeta amarilla.