¡Día extraño para Luis Díaz! Fue expulsado con el Bayern Múnich por esta jugada: VIDEO

Luis Díaz fue titular este sábado 14 de marzo con el Bayern Múnich, en el partido vs. Bayer Leverkusen, pero tuvo un partido agridulce.

El colombiano fue anticipado al minuto 6 en el inicio del único gol que anotaron los locales, pero en el segundo tiempo, exactamente a los 69, se reivindicó celebrando la anotación del empate.

Sin embargo, 15 minutos más tarde, el colombiano fue expulsado tras ver la tarjeta amarilla por segunda vez. ¿Qué fue lo que pasó?

Video: así fue la expulsión de Luis Díaz en el Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen, por Bundesliga

En el minuto 73, cuando el partido ya se encontraba 1-1, Luis Díaz levantó su pie derecho para intentar ganar una pelota dividida, pero terminó impactando la cabeza de un rival.

Fue así como el árbitro decidió mostrarle la tarjeta amarilla debido a que entendió que, aunque la jugada fue peligrosa, el colombiano no alcanzó a impactar 'de lleno' al profesional del Leverkusen.

Tras esa situación, Luis Díaz siguió en el terreno de juego y en el minuto 84 recibió un pase a las espaldas de la defensa del Leverkusen, llegó a pisar el área y trató de eludir al arquero Blaswich.

No obstante, cuando el guardameta salió, el colombiano se lanzó para fingir una falta y el árbitro le mostró la segunda amarilla por simulación.

Luis Díaz ya había sido expulsado con el Bayern Múnich

El pasado 4 de noviembre de 2025, en un partido de Champions League en el Parque de los Príncipes, Luis Díaz vio su primera roja con el Bayern Múnich.

Ese día, el colombiano anotó un gol al minuto 4 y otro al 32, pero fue expulsado en el cierre del primer tiempo.

La razón fue que se 'barrió' para tratar de quitarle una pelota a Achraf Hakimi, pero lo terminó impactando y el marroquí no pudo continuar en el partido.