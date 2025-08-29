CANAL RCN
Deportes

¡Harold Tejada ilusionó a Colombia en la Vuelta a España! Quedó en los primeros lugares de la etapa 7

Harold Tejada fue protagonista de la fuga a lo largo de la etapa 7 y demostró una gran performance. Descubra los detalles.

Foto: AFP.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
10:34 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 29 de agosto de 2025, se disputó la etapa 7 de la Vuelta a España. El recorrido inició en Andorra La Vella Andorra y terminó en Cerler Huesca La Magia.

En esta carrera, que se llevó a cabo en un terreno de montaña, se recorrieron 188 kilómetros y hubo dos puertos de primera categoría y otros dos de segunda.

Las palabras de Egan Bernal que ilusionan a Colombia en plena Vuelta a España
RELACIONADO

Las palabras de Egan Bernal que ilusionan a Colombia en plena Vuelta a España

Los dos puertos de primera categoría estuvieron ubicados en Port del Cantó y Benasque, mientras que los de segunda en Puerto de la Creu de Perves y Coll de L'Espina.

Harold Tejada, el importante ciclista colombiano de Pitalito, Huila, y que pertenece al Astana Team, fue protagonista al estar en la fuga a lo largo de la carrera y quedar entre los primeros lugares de la etapa 7.

¿En qué lugar cruzó la meta en esta nueva jornada de la Vuelta a España 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Harold Tejada fue cuarto en la etapa 7 de la Vuelta a España 2025

En esta ocasión, Harold Tejada aprovechó la fuga para sacarle una ventaja importante a otros pedalistas y, finalmente, llegó de cuarto y a un minuto y veintiocho segundos del primero.

Las primeras 10 posiciones en la clasificación de la etapa 7 de la Vuelta a España 2025, quedaron así:

  1. Juan Ayuso (España).
  2. Marco Frigo (Italia): 1' 15''.
  3. Raúl García Pierna (España): 1' 21''.
  4. Harold Tejada (Colombia): 1' 28''.
  5. Sean Quinn (Estados Unidos): 1' 28''.
  6. Kevin Vermaerke (Estados Unidos): 1' 28''.
  7. Eduardo Sepulveda (Argentina): 1' 28''.
  8. Brieuc Rolland (Francia): 2' 17''.
  9. Marc Soler (España): 2' 30''.
  10. Tom Pidcock (Gran Bretaña): 2'35''.

Noticia en desarrollo...

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Sería un hecho: Millonarios ya tendría todo listo con este nuevo refuerzo

Selección Colombia

Revelan las fuertes palabras que James Rodríguez le habría dicho a Jhon Durán en la Selección Colombia

Jhon Durán

Fenerbahce tomó radical decisión que sacude el futuro de Jhon Durán: comunicado oficial

Otras Noticias

Dane

Desempleo bajó al 8,8% en julio del 2025: mejoró con respecto al año pasado

Mientras, la tasa de ocupación laboral se encuentra en el 58,9%, con incremento significativo en comparación con el 2024.

Medicamentos

La SIC sancionó a tres mayoristas e IPS por subir precios de medicamentos hasta un 7.000 %

La SIC hizo hallazgos en tres sociedades que operan en Cali y Cúcuta, encargadas de distribuir y entregar medicamentos.

Artistas

Murió reconocido y emblemático compositor: la música está de luto

Redes sociales

Bruce Willis fue trasladado a un centro especializado para tratar su demencia

Dólar

Precio del dólar en Colombia hoy 29 de agosto de 2025: TRM y cotización actual