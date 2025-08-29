¡Harold Tejada ilusionó a Colombia en la Vuelta a España! Quedó en los primeros lugares de la etapa 7

Este viernes 29 de agosto de 2025, se disputó la etapa 7 de la Vuelta a España. El recorrido inició en Andorra La Vella Andorra y terminó en Cerler Huesca La Magia.

En esta carrera, que se llevó a cabo en un terreno de montaña, se recorrieron 188 kilómetros y hubo dos puertos de primera categoría y otros dos de segunda.

Los dos puertos de primera categoría estuvieron ubicados en Port del Cantó y Benasque, mientras que los de segunda en Puerto de la Creu de Perves y Coll de L'Espina.

Harold Tejada, el importante ciclista colombiano de Pitalito, Huila, y que pertenece al Astana Team, fue protagonista al estar en la fuga a lo largo de la carrera y quedar entre los primeros lugares de la etapa 7.

¿En qué lugar cruzó la meta en esta nueva jornada de la Vuelta a España 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Harold Tejada fue cuarto en la etapa 7 de la Vuelta a España 2025

En esta ocasión, Harold Tejada aprovechó la fuga para sacarle una ventaja importante a otros pedalistas y, finalmente, llegó de cuarto y a un minuto y veintiocho segundos del primero.

Las primeras 10 posiciones en la clasificación de la etapa 7 de la Vuelta a España 2025, quedaron así:

Juan Ayuso (España). Marco Frigo (Italia): 1' 15''. Raúl García Pierna (España): 1' 21''. Harold Tejada (Colombia): 1' 28''. Sean Quinn (Estados Unidos): 1' 28''. Kevin Vermaerke (Estados Unidos): 1' 28''. Eduardo Sepulveda (Argentina): 1' 28''. Brieuc Rolland (Francia): 2' 17''. Marc Soler (España): 2' 30''. Tom Pidcock (Gran Bretaña): 2'35''.

