CANAL RCN
Deportes

Las palabras de Egan Bernal que ilusionan a Colombia en plena Vuelta a España

El pedalista Egan Bernal ilusionó a los aficionados colombianos al término de la etapa 6 de la Vuelta a España.

Egan Bernal
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
03:10 p. m.
El ciclismo colombiano volvió a ilusionarse este 28 de agosto con la actuación de Egan Bernal en la sexta etapa de la Vuelta a España. El corredor del Ineos Grenadiers llegó en el grupo de los favoritos, mostrando fortaleza en la parte más exigente de la montaña, y se ubicó en la casilla 11 de la clasificación general, a 2 minutos y 55 segundos del líder. Aunque no logró descontar tiempo, Bernal dejó claro que su ambición y espíritu competitivo siguen intactos.

Al finalizar la fracción, el zipaquireño habló para ESPN y entregó un mensaje que tocó las fibras de los aficionados. “Se siente extraño no ver tanta gente adelante, es como preguntarme, ‘¿qué estoy haciendo acá?’. Me alegro de volver a estar adelante después de mucho esfuerzo”, afirmó, reflejando la emoción de volver a competir al más alto nivel tras años complicados por las lesiones.

“Apuntarle al sol para llegar a la luna”

Bernal también aprovechó el momento para dedicar sus avances a quienes lo han acompañado en su proceso de recuperación: “Todavía queda mucho por delante, quiero hacer una buena Vuelta y demostrarle a mi familia y a esas personas que me han acompañado que el esfuerzo ha valido la pena”.

Consciente de que regresar a su mejor versión no es tarea fácil, Egan dejó una frase que rápidamente se viralizó: “No sé si lo vaya a lograr, pero me levanto todos los días pensando en que puedo ser el mejor otra vez. Para llegar a la luna hay que apuntarle al sol y la esperanza es lo único que se pierde”.

Las palabras del colombiano confirman que, más allá de los resultados inmediatos, su meta es volver a ser protagonista en el ciclismo mundial. La Vuelta a España apenas comienza y Egan Bernal ya demostró que sigue teniendo la fuerza y el carácter para luchar contra los mejores.

