VIDEO | Pirómano prendió fuego en una zona verde cerca de un centro comercial en Cauca

En video quedó grabado el momento en el que un pirómano le prendió fuego a una zona verde cerca de un centro comercial en Cauca. Hubo daños en un humedal y en el parqueadero.

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El video es del martes 8 de septiembre y la situación se dio pasadas las 3:30 p. m. Este hombre, quien vestía una camiseta sin mangas amarilla, iba con una bolsa de basura negra por la vía que transitan los vehículos.

¿Cuántos incendios se han presentado?

Posteriormente, dejó los objetos en el suelo, se ubicó detrás de los arbustos y prendió el fuego. En cuestión de segundos, se observó la nube de humo extendiéndose por el cielo. Al final, el pirómano dejó que las llamas se extendieran y siguió su camino.

Este hecho causa importancia, teniendo en cuenta que el país se encuentra experimentando los estragos del fenómeno de El Niño. Las altas temperaturas han ocasionado sequías en varios departamentos, lo cual ha ocasionado incendios impresionantes.

Durante las últimas 36 horas, las autoridades registran 23 incendios de capa de cobertura vegetal y mixtos en Popayán

Con corte a las 6:30 a. m. del martes 8 de septiembre, este es el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con respecto a los incendios a nivel nacional: 14 están activos y dos fueron controlados.

Incendios activos en Colombia

Puntualmente para Cauca, se presentan en:

Argelia: vereda Cristales Alto, corregimiento El Mango. En monitoreo.

Timbío: sector Puerto Llave. Atienden CBV municipal y CMGRD.

Totoró: vereda Palace. Atiende CBV municipal.

La Vega: vereda Ventikadero, Los Remedios. Atiende CBV municipal.

La Sierra: vereda El Llano. Atiende CBV municipal.

Estos se mantienen activos en el resto del país: