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VIDEO | Pirómano prendió fuego en una zona verde cerca de un centro comercial en Cauca

El momento en el que comenzó el incendio quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 09 de 2026
11:57 a. m.
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En video quedó grabado el momento en el que un pirómano le prendió fuego a una zona verde cerca de un centro comercial en Cauca. Hubo daños en un humedal y en el parqueadero.

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El video es del martes 8 de septiembre y la situación se dio pasadas las 3:30 p. m. Este hombre, quien vestía una camiseta sin mangas amarilla, iba con una bolsa de basura negra por la vía que transitan los vehículos.

¿Cuántos incendios se han presentado?

Posteriormente, dejó los objetos en el suelo, se ubicó detrás de los arbustos y prendió el fuego. En cuestión de segundos, se observó la nube de humo extendiéndose por el cielo. Al final, el pirómano dejó que las llamas se extendieran y siguió su camino.

Este hecho causa importancia, teniendo en cuenta que el país se encuentra experimentando los estragos del fenómeno de El Niño. Las altas temperaturas han ocasionado sequías en varios departamentos, lo cual ha ocasionado incendios impresionantes.

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Con corte a las 6:30 a. m. del martes 8 de septiembre, este es el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con respecto a los incendios a nivel nacional: 14 están activos y dos fueron controlados.

Incendios activos en Colombia

Puntualmente para Cauca, se presentan en:

  • Argelia: vereda Cristales Alto, corregimiento El Mango. En monitoreo.
  • Timbío: sector Puerto Llave. Atienden CBV municipal y CMGRD.
  • Totoró: vereda Palace. Atiende CBV municipal.
  • La Vega: vereda Ventikadero, Los Remedios. Atiende CBV municipal.
  • La Sierra: vereda El Llano. Atiende CBV municipal.

Estos se mantienen activos en el resto del país:

  • Cunday: veredas Páramo y California. Atienden Defensa Civil y Ejército Nacional: BIADE 81 – APOLO 2. Apoyo de 1 UH-60 de la FAC.
  • Ortega: vereda Llano de Olaya. Atienden CBV Ortega y DCC.
  • Ortega: sector Yucalabaja. Seguimiento en PMU Tolima, con activación de CBV Rovira por cercanía.
  • Coyaima: vereda Totarco. Atienden CBV Saldaña, Guamo y BIADE 80 – AMPERIO 1. Apoyo de 1 UH-60 de AVIPO.
  • Natagaima: vereda Palma Alta. Atienden CBV Natagaima y Coyaima.
  • Ibagué: sector Piedra – vía Payandé. Atiende CBO Ibagué.
  • San Luis: vereda La Salitre. Atiende CBV San Luis. Apoyo de 2 AT-802 de AVIPO.
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