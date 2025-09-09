Así quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España tras ganar la etapa 16

Egan Bernal volvió a sonreír en Europa. El ciclista colombiano conquistó su primera victoria en la Vuelta a España 2025, en una etapa marcada por la polémica, pues el recorrido fue recortado inesperadamente en ocho kilómetros por protestas en favor de Palestina que bloquearon la meta.

El corredor del Ineos Grenadiers protagonizó una escapada a falta de 25 kilómetros para la llegada, aprovechando un repecho de segunda categoría que le dio ventaja. En el cierre, se encontró con el español Mikel Landa, a quien venció en un emocionante embalaje que lo consagró como ganador de la jornada.

La victoria de Egan Bernal en la etapa 16

Con un tiempo de 03h 35′ 10″, Bernal cruzó primero la meta, seguido por Landa (MT) y el francés B. Rolland, quien llegó a 7 segundos. El top cinco lo completaron N. Denz y C. Braz Afonso, ambos a 1:02.

El triunfo fue un bálsamo para Bernal, quien no tuvo una buena segunda semana en la ronda ibérica y había dejado de lado la pelea por el podio. Su gran objetivo pasó a ser ganar una etapa, algo que finalmente logró este 9 de septiembre, devolviendo la ilusión a los aficionados colombianos.

Clasificación general tras la etapa 16

Pese a su victoria, Bernal no entró en el top 10 de la general, pero escaló posiciones importantes. Así están los primeros puestos:

Jonas Vingegaard – 61:16:35 João Almeida – a 0:48 Thomas Pidcock – a 2:38 Jai Hindley – a 3:10 Giulio Pellizzari – a 4:21.

En cuanto a los colombianos, Bernal se ubica en la posición 12 a 9′36″ del líder, mientras que Harold Tejada (Astana) aparece en el puesto 13 a 11′48″. Con esta victoria, Bernal demostró que sigue vigente y que Colombia aún tiene motivos para soñar en la Vuelta a España.