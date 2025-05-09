Vuelta a España 2025: así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general y en la etapa 13

Este viernes 5 de septiembre, se disputó la vibrante etapa 13 en la Vuelta a España 2025.

El recorrido inició en Cabezón de la Sal y finalizó en L'angliru tras 202.7 kilómetros. En esta ocasión, la fracción fue de alta montaña y tuvo un puerto fuera de categoría y otros dos de primera.

Además, también hubo un sprint intermedio en La Vega, el tramo ubicado exactamente en el kilómetro 176,1.

El ganador de la etapa 13 fue Joao Almeida, con un tiempo de cuatro horas, cincuenta y cuatro minutos y quince segundos. Mientras tanto, el segundo lugar fue para Jonas Vingegaard y el tercero para Jai Hindley.

Con esos resultados, la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tuvo cambios importantes y quedó de la siguiente manera.

Así quedó la clasificación de la etapa 13 en la Vuelta a España 2025

Joao Almeida (4 h 54'15''). Jonas Vingegaard. Jai Hindley (28''). Sepp Kuss (30''). Felix Gall (52''). Giulio Pellizzari (1'11''). Tom Pidcock (1'16''). Matthew Riccitello (1'16''). Giulio Ciccone (2'15''). Abel Balderstone (3'06''). Harold Tejada (3'43'').

15. Juan Martínez (4'26'').

16. Egan Bernal (4'32'').

57. Santiago Buitrago (20'05'').

81. Brandon Rivera (25'50'').

112. Sergio Higuita (29'17'').

Así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2025

El mejor colombiano en la Vuelta a España 2025 continúa siendo Egan Bernal, aunque tras la etapa 13 perdió una posición.

Además, el segundo mejor colombiano es Harold Tejada, que está a diez minutos del líder.

De esa manera, la clasificación general de los ciclistas 'cafeteros' se encuentra así:

12. Egan Bernal (8'01'').

14. Harold Tejada (10').

21. Santiago Buitrago (31'49'').

51. Juan Martínez (12'25'').

52. Brandon Rivera (1'14'').

Así será la etapa 14 en la Vuelta a España 2025

La etapa 14 de la Vuelta a España 2025 se disputará el sábado 6 de septiembre de 2025, en un terreno de montaña.

El recorrido iniciará en Avilés y, tras 135.9 kilómetros, finalizará en La Farrapona Lagos de Somiedo.

A lo largo de la carrera, los ciclistas pasarán por dos puertos de primera categoría y otro de primera.