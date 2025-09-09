Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España: así fue su tremenda escapada

El ciclismo colombiano volvió a celebrar gracias a Egan Bernal, quien se llevó la victoria en la etapa 16 de la Vuelta a España.

El corredor del Ineos Grenadiers protagonizó una escapada a falta de 25 kilómetros para la meta, aprovechando un repecho de segunda categoría que le permitió sacar ventaja sobre sus rivales.

La etapa, de media montaña, terminó siendo recortada en 8 kilómetros por protestas en el tramo final, lo que concentró aún más la definición. Allí, Bernal se encontró con el español Mikel Landa, a quien venció en un emocionante embalaje que lo consagró como ganador.

Un triunfo histórico para el ciclismo colombiano

Con un tiempo de 03h 35′ 10″, Bernal cruzó primero la meta, seguido por Landa (MT) y el francés B. Rolland, quien llegó a 7 segundos. El top cinco lo completaron N. Denz y C. Braz Afonso, ambos a 1:02.

El colombiano, cabe recordar, no tuvo una buena segunda semana en la carrera ibérica, por lo que dejó de lado pelear por el top y su principal objetivo se convirtió en ganar una etapa, lo que consiguió hoy 9 de de septiembre.

Dos años después, Colombia vuelve a celebrar en la Vuelta a España gracias a uno de sus referentes más importantes, que dejó claro que sigue vigente y con hambre de gloria.

Así quedó la clasificación de la etapa 16

Egan Bernal – 03h 35′ 10″ Mikel Landa – MT B. Rolland – +7″ N. Denz – +1:02 C. Braz Afonso – +1:02 D. Jungles – +1:10 K. Vermaerke – +1:12 F. Pickering – +1:12 S. Quinn – +2:48 R. Molard – +2:48.

El triunfo de Bernal no solo es una victoria deportiva, sino también un mensaje de resiliencia tras un año lleno de desafíos. El colombiano espera regresar al top 10 tras la etapa de este martes.