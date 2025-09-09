CANAL RCN
Deportes Video

Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España: así fue su tremenda escapada

Colombia dijo presente en la etapa 16 de la vuelta a España gracias a una gran escapada de Egan Bernal (INEOS) quien le dio la etapa a todo un país.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
10:03 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ciclismo colombiano volvió a celebrar gracias a Egan Bernal, quien se llevó la victoria en la etapa 16 de la Vuelta a España.

Egan Bernal sube posiciones en la Vuelta a España: así van los colombianos en la clasificación general
RELACIONADO

Egan Bernal sube posiciones en la Vuelta a España: así van los colombianos en la clasificación general

El corredor del Ineos Grenadiers protagonizó una escapada a falta de 25 kilómetros para la meta, aprovechando un repecho de segunda categoría que le permitió sacar ventaja sobre sus rivales.

La etapa, de media montaña, terminó siendo recortada en 8 kilómetros por protestas en el tramo final, lo que concentró aún más la definición. Allí, Bernal se encontró con el español Mikel Landa, a quien venció en un emocionante embalaje que lo consagró como ganador.

Un triunfo histórico para el ciclismo colombiano

Con un tiempo de 03h 35′ 10″, Bernal cruzó primero la meta, seguido por Landa (MT) y el francés B. Rolland, quien llegó a 7 segundos. El top cinco lo completaron N. Denz y C. Braz Afonso, ambos a 1:02.

El colombiano, cabe recordar, no tuvo una buena segunda semana en la carrera ibérica, por lo que dejó de lado pelear por el top y su principal objetivo se convirtió en ganar una etapa, lo que consiguió hoy 9 de de septiembre.

Dos años después, Colombia vuelve a celebrar en la Vuelta a España gracias a uno de sus referentes más importantes, que dejó claro que sigue vigente y con hambre de gloria.

Así quedó la clasificación de la etapa 16

  1. Egan Bernal – 03h 35′ 10″
  2. Mikel Landa – MT
  3. B. Rolland – +7″
  4. N. Denz – +1:02
  5. C. Braz Afonso – +1:02
  6. D. Jungles – +1:10
  7. K. Vermaerke – +1:12
  8. F. Pickering – +1:12
  9. S. Quinn – +2:48
  10. R. Molard – +2:48.

El triunfo de Bernal no solo es una victoria deportiva, sino también un mensaje de resiliencia tras un año lleno de desafíos. El colombiano espera regresar al top 10 tras la etapa de este martes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Periodista venezolano calentó el partido entre Venezuela y Colombia: "Va a salir a provocar"

Selección de Venezuela

El video que Venezuela publicó para vencer a Colombia y soñar con su primer Mundial

Luis Díaz

La razón por la que Luis Díaz no tendría descanso y sería titular frente a Venezuela

Otras Noticias

UNGRD

Comisión de Acusación inicia indagación contra la fiscal Luz Adriana Camargo por el caso de la UNGRD

La denuncia contra la fiscal Camargo fue interpuesta por la Red de Veedurías de Colombia.

Artistas

Isabella Ladera reveló sorprendente consejo tras filtración de su video con Beéle

Isabella Ladera sorprendió a todos sus seguidores con un novedoso consejo tras el video polémico con Beéle.

Venezuela

Maduro volvió a cambiar la fecha de la Navidad en Venezuela ¿Cuándo es este año?

Dólar

El dólar en Colombia se desplomó y cayó a su nivel más bajo en más de un año este 9 de septiembre

EPS

Grupo Keralty recuperó el control de la EPS Sanitas: ¿Qué sigue ahora?