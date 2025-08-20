Ciclistas colombianos en la Vuelta a España 2025: nómina completa y favoritos.

La edición número 80 de la Vuelta a España comenzará este sábado 23 de agosto en territorio italiano, con una exigente fracción de 186,1 kilómetros entre el Castillo de Venaria y Novara.

Colombia, potencia histórica del ciclismo en escaladas, contará con seis representantes que buscarán dejar huella en la última gran vuelta de la temporada.

Aunque la carrera no tendrá a figuras como Nairo Quintana, Daniel Felipe Martínez, Fernando Gaviria o Juan Sebastián Molano, la ilusión de los aficionados estará puesta en nombres de gran recorrido y en jóvenes que debutan en la élite mundial.

Ciclistas colombianos confirmados para la Vuelta a España 2025

La nómina ‘cafetera’ está encabezada por Egan Bernal (Ineos Grenadiers), campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021, quien será la gran carta colombiana. El zipaquireño, de 28 años, ya fue sexto en la Vuelta 2021 y espera consolidar su regreso al más alto nivel.

A su lado estarán Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), décimo en la edición 2023; Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), podio en 2016; Sergio Higuita (XDS Astana), con tres participaciones previas; Harold Tejada (XDS Astana), que afronta su tercera presencia; y el joven Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), de apenas 20 años, quien vivirá su debut en una grande.

Retos y favoritos de la competencia

La Vuelta 2025 tendrá un recorrido de 3.141,8 kilómetros distribuidos en 21 etapas, con cierre en Madrid el próximo 14 de septiembre. Allí, los colombianos buscarán sorprender frente a rivales de talla mundial como Jonas Vingegaard (Visma), subcampeón del reciente Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar (UAE), actual campeón, el portugués Joao Almeida (UAE) y el australiano Jai Hindley (Red Bull-Bora).

Con experiencia, juventud y ambición, los seis escarabajos llegan con la misión de mantener a Colombia en el mapa de protagonistas de la Vuelta a España.