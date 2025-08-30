Vuelta España 2025: Así quedaron los colombianos en la clasificación general tras la etapa 8

El belga Jasper Philipsen logró este sábado su segunda victoria en la Vuelta a España, al imponerse al esprint en la octava etapa entre Monzón Templario y Zaragoza, de 163,5 km, tras la que el noruego Torstein Traeen conserva el maillot rojo de líder.

Philipsen, quien ya había vencido en la primera etapa de la presente edición de la Vuelta, con final en Novara (noroeste de Italia), superó en el esprint al italiano Elia Viviani y al británico Ethan Vernon.

Resumen de la etapa 8 en la Vuelta España

La jornada comenzó con una fuga con acento español: Joan Bou, Sergio Samitier y José Luis Faura lanzaron un ataque cuando apenas habían transcurrido tres kilómetros desde la salida.

Ante la temprana escapada, el pelotón se limitó a rodar con calma hasta la mitad de la carrera (80 km), cuando empezó a movilizarse para neutralizar a los tres ciclistas que llegaron a gozar de hasta cuatro minutos de ventaja.

A falta de 24 km para la meta, cuando los fugados llevaban menos de medio minuto de ventaja, Faura se descolgó dejando solos a Bou y Samitier, pero la aventura sólo duró siete kilómetros más.

En ese momento, los equipos tomaron posiciones para situar a sus mejores velocistas en la mejor ubicación posible de cara a la lucha final.

Los corredores afrontarán el domingo la novena etapa, una carrera larga de 195,5 kilómetros con final en la estación de esquí de Valdezcaray (puerto de primera categoría), que cerrará la primera semana de la ronda española.

RELACIONADO Las palabras de Egan Bernal que ilusionan a Colombia en plena Vuelta a España

En cuanto a los favoritos en la general no hubo movimientos. El noruego Torstein Træen sigue portando la camiseta roja seguido Vingegaard y Almeida.

La jornada para los colombianos fue de trámite también. El mejor de los nuestros es Egan Bernal, quien es noveno a dos minutos y cincuenta y cinco segundos del líder.

Clasificación general tras la etapa 8 en la Vuelta España 2025