Con final de infarto, Jasper Philipsen se quedó con la etapa 8 de la Vuelta España 2025

El belga se impuso con un final de photo-finish.

agosto 30 de 2025
10:47 a. m.
Este sábado 30 de agosto, la Vuelta España tuvo la acción de la octava fracción, la cual tuvo un apretado final que dejó como ganador al belga Jasper Philipsen, uno de los principales favoritos.

La jornada, que fue de trámite para los favoritos a la general, dejó las emociones para el gran final donde los velocistas dieron espectáculo y el belga se terminó imponiendo.

El gran objetivo para los embaladores era batir al líder de la camiseta por puntos, Mads Pedersen, quien a pesar de haber advertido en la previa de la etapa sobre una victoria, no pudo conseguirlo.

En cuanto a los favoritos en la general no hubo movimientos. El noruego Torstein Træen sigue portando la camiseta roja seguido Vingegaard y Almeida.

La jornada para los colombianos fue de trámite también. El mejor de los nuestros es Egan Bernal, quien es noveno a dos minutos y cincuenta y cinco segundos del líder.

Noticia en desarrollo...

