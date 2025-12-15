¿Atlético Nacional está cerca de cerrar a su nuevo director técnico? Revelaron diálogos con este extranjero

Atlético Nacional no consiguió clasificar a la final de la Liga BetPlay II 2025, pero está disputando la de la Copa BetPlay con Independiente Medellín, su clásico rival.

Sin embargo, independientemente del resultado, los directivos 'verdolagas' ya han comenzado a diseñar el 2026 y siguen en la búsqueda de un nuevo director técnico.

En consecuencia, en las últimas horas se reveló cuál fue el último estratega que sondeó Atlético Nacional. ¿De quién se trata?

Este fue el director técnico que habría tenido diálogos con Atlético Nacional: ¿llegará?

El periodista Francisco Henao, que es muy cercano al entorno de Atlético Nacional, detalló que el club se comunicó con Ángel López, el director técnico español que actualmente dirige al Nea Salamina, de la Segunda División de Chipre.

"El español Ángel López es el último DT que Atlético Nacional ha sondeado. Hubo larga charla esta semana y el balón está en terreno del equipo paisa", indicó el periodista.

"López lidera con su equipo la Liga de Chipre. Pasó por Getafe y Recreativo de Huelva, en España, Delfín, en Ecuador, y Al Ahli, en Baréin", agregó.

No obstante, también se ha conocido que Reinaldo Rueda sigue siendo una prioridad para los directivos de Atlético Nacional y que buscarán nuevos diálogos para intentar cerrar su llegada.

Así ha sido la carreta de Ángel López, el director técnico que habría sido sondeado por Atlético Nacional

Ángel López, el director técnico español, debutó en su país y ha estado a cargo de 12 clubes.

Su trayectoria ha sido la siguiente: