Wílmar Roldán hizo de las suyas en Copa Libertadores: insólitas expulsiones a figuras de Racing

Este martes 19 de agosto, Racing de Avellaneda logró avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores tras remontar la serie ante Peñarol de Uruguay. El equipo del colombiano Duván Vergara se metió entre los mejores 8 clubes de América en un tenso encuentro.

Aunque fue un partido con mucha intensidad, el árbitro colombiano Wilmar Roldán logró tener las acciones controladas. Sin embargo, hubo un momento en el que dejó su sello característico: expulsó jugadores sin razón aparente.

Racing pierde a dos figuras para cuartos de final

Sobre los minutos finales del encuentro, Roldán hizo de las suyas. Desde el banco de suplentes protestaron sus decisiones y el antioqueño le mostró la roja directa a Bruno Zuculini, uno de los más experimentados del plantel.

Esta decisión fue refutada por Marcos Rojo, quien ya había salido del terreno de juego. Roldán le mostró la amarilla, pero la reacción del defensor provocó que terminara mostrándole la roja, dejando al técnico Gustavo Costas sin dos de sus opciones para enfrentar a Vélez en cuartos de final.

Las críticas a Duván Vergara en Argentina

El extremo colombiano Duván Vergara sumó minutos en la clasificación de Racing a cuartos de final. Inició la jugada que terminó en un penal a favor del cuadro argentino, el cual le permitiría empatar la serie en el marcador global.

Sin embargo, ha recibido críticas en Argentina, pues previo a la ejecución de este cobro desde los 12 pasos, en lugar de posicionarse para cazar el rebote, prefirió hacerse en el vértice del área para rezar. Aunque fue gol, el colombiano ha recibido cuestionamientos.