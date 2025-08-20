Morelos no se guardó nada y mandó indirecta contra Edwin Cardona tras eliminación

La eliminación de Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo dejó más que tristeza en la plantilla verdolaga: también generó mensajes contundentes dentro del propio grupo. Alfredo Morelos, uno de los referentes ofensivos del equipo, no ocultó su frustración después de la caída por penales y lanzó palabras que muchos interpretaron como una indirecta hacia su compañero Edwin Cardona, expulsado en el momento clave del partido.

Tras el encuentro en el Morumbí, Morelos lamentó que el equipo no pudiera mantener a los once hombres en cancha. “A lo último nos quedamos con esa expulsión. Yo creo que si tenemos los 11 jugadores hubiésemos sido vencedores, pero bueno, ese es el fútbol y los penales son un cara y sello, es a suerte y hoy no nos tocó a nosotros”, declaró visiblemente molesto el atacante. Sus palabras no pasaron desapercibidas entre la prensa y los aficionados.

Un mensaje directo a Cardona en medio del dolor

La expulsión de Cardona al minuto 70, justo después del gol de Morelos que igualaba el marcador global, dejó al equipo en inferioridad numérica durante los últimos veinte minutos del tiempo reglamentario. Para muchos hinchas, el comentario del delantero fue una clara alusión a la irresponsabilidad de su compañero, quien celebró provocando al defensor rival y recibió la segunda amarilla.

El señalamiento implícito de Morelos se hizo viral en redes sociales, generando debate sobre la convivencia interna del plantel y la autocrítica tras la eliminación. Mientras algunos respaldaron la sinceridad del goleador, otros consideraron que el comentario debió quedarse en el vestuario.

Lo cierto es que Nacional quedó fuera de la Copa Libertadores tras errar dos cobros en la tanda de penales, y la amarga despedida deja abiertas preguntas sobre la disciplina interna y la capacidad del equipo para afrontar instancias decisivas sin desconcentraciones.