Yerry Mina vuelve a decir presente con la Selección Colombia: golazo de cabeza ante Venezuela

Yerry Mina marcó un nuevo gol con la Selección Colombia en su regreso a la titularidad con el combinado nacional. El central apareció en un tiro de esquina cobrado por James Rodríguez y ponía el empate parcial, pero una jugada después, Venezuela volvió a tomar ventaja.

El gol de Mina, llegó un instante después de que Venezuela hiciera un gol de camerino en los primeros instantes del encuentro. Aprovechó un gran centro desde la derecha y superó a todos en el área, pero este empate duró tan solo segundos.

Inicio frenético de la Selección Colombia en Maturín

El inicio de partido con más emociones en la Eliminatoria Sudamericana para la Selección Colombia. Tantos goles en tan pocos minutos solo se comparan con la derrota ante Uruguay en Montevideo, cuando el equipo cayó por 3-2 con dos goles en tiempo de adición.

Ahora, Colombia permitió que Venezuela hiciera daño con solo dos remates al arco. En primer lugar, Telasco Segovia hizo un gol tempranero, el empate de Mina llegó, pero Josef Martínez volvió a poner a 'La Vinotinto' arriba.

¿Cuántos goles ha marcado Yerry Mina con la Selección Colombia?

A pesar de ser un defensor central, Yerry Mina tiene grandes números como goleador vistiendo la camiseta de la Selección Colombia y no es un dato menor que fue el goleador del equipo 'Tricolor' en la Copa del Mundo de Rusia 2018 con 3 tantos.

En total, el zaguero oriundo de Guachené tiene 8 goles entre partidos oficiales y amistosos, siendo uno de los jugadores con más anotaciones en la historia del equipo. Con este tanto, superó a Miguel Augusto Prince, por excelencia el defensa más goleador en la historia.