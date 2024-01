Yerson Mosquera, a brillar en Villarreal: "Quiero dejar el nombre de Colombia en alto"

Este miércoles 24 de enero, Yerson Mosquera tuvo su presentación oficial en Villarreal. El central oriundo de Apartadó, de escasos 22 años, llegó al 'submarino amarillo' en condición de préstamo por el Wolverhampton Wanderers. Después de brillar en el F.C Cincinnati, de la MLS, espera brillar en LaLiga. Marcelino será su entrenador.

Mosquera solo jugó 9' minutos con el primer equipo de los 'Wolves' (contra Tottenham Hotspur, por la tercera ronda de la EFL Cup 2021). Es verdad que disputó nueve encuentros con la Sub-21 del conjunto inglés, en los cuales se reportó con un gol; sin embargo, no ha podido demostrar su talento en la élite del fútbol europeo.

Su última cesión fue todo un éxito. El zaguero antioqueño, formado en Atlético Nacional, llegó a la escuadra comandada por Pat Noonan y, rápidamente, se ganó un puesto en la titular. Compartió la defensa con Santiago Arias y alcanzó a disputar 35 partidos, en los cuales festejó tres goles y dio dos asistencias.

F.C Cincinnati llegó hasta las semifinales de la MLS, donde fueron superados por el Columbus Crew, de Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Este rendimiento le permitió ser convocado por Néstor Lorenzo a la 'tricolor'. Vio acción contra Uruguay, Ecuador y Paraguay en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Mosquera ahora se convirtió en el séptimo colombiano en llegar a Villarreal, tras lo hecho por Edison Mafla, Cristián Zapata, Rafael Santos Borré, Carlos Bacca, Roger Martínez y Johan Mojica.

Yerson Mosquera sueña con debutar contra el Barcelona

"Me he venido preparando. Siento la confianza necesaria para asumir el juego, sea 10 o 15 minutos, lo que me den. Trataré de entrar y dar el 100% para ayudar", dijo el defensor 'cafetero'.

Yerson Mosquera quiere dejar el nombre de Colombia en alto

"Muy cómodo. Tuve un entrenamiento muy bueno, exigente. Creo que LaLiga tiene muy buenas condiciones, es una de las mejores ligas en el mundo, espero poder competir muy pronto y darle toda la ayuda necesaria al equipo. Llegar a Villarreal significa mucho porque han pasado algunos compatriotas y han dejado el nombre en alto. Para mi es un orgullo vestir estos colores y sostener el nombre de mi país en alto", agregó el ex 'verdolaga'.