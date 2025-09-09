CANAL RCN
Economía

Ofrecen 100 vacantes para trabajar en Bogotá: ¿Para quiénes aplica?

Los interesados podrán participar en una feria que se llevará a cabo en Bosa.

Ofertas de empleo.
Ofertas de empleo. Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
09:01 p. m.
Las personas sin empleo pueden tener la oportunidad anhelada en pocos días, gracias a una feria que se impulsará en Bogotá.

La Alcaldía de Bogotá ofrece 100 vacantes para personas que estén buscando empleo. Las ofertas son para auxiliares y operarios.

Feria de empleo el jueves 11 de septiembre

Las personas que estén interesadas deberán asistir a la feria que realizará la Agencia Distrital de Empleo en el Centro de Encuentro de Bosa. El evento se llevará a cabo el jueves 11 de septiembre, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

Una información importante es que para inscribirse a las ofertas, no se necesitan intermediarios o pago de dinero. Estos son métodos que usan los delincuentes para aprovecharse de las personas, estafarlas y quedarse con altas sumas de dinero.

Lo único que hay que llevar a la feria es la hoja de vida y el documento de identidad. La iniciativa está enfocada en personas que sean víctimas del conflicto armado.

Bajó el desempleo en Bogotá

A finales de mayo, el DANE informó que el desempleo en Bogotá se redujo en el trimestre de febrero a abril. La caída fue del 11.5%, lo que es igual a -1.2 puntos porcentuales.

Con estas cifras, la población sin empleo pasó de 472.221 a 417.770. Gracias a esta caída, la capital alcanzó la cifra de más de 4.2 millones de trabajadores. Esto, en comparación con el mismo trimestre de 2024, representó un incremento del 1.4%.

A nivel más detallado, la reducción en el empleo se dio principalmente por estos sectores: alojamiento y servicios de comida, industrias manufactureras e información y comunicaciones.

Con respecto a la tasa de informalidad, la cifra llegó a 36.6%, lo que se evidencia en casi 169 mil personas más en esta condición al contrastar el balance con 2024. En cambio, la tasa global de participación bajó y se situó en 70.6%.

