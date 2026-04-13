Cuentas claras: El costo real de los aportes parafiscales para empleadores que pagan el mínimo en 2026

Tras la entrada en vigencia del incremento salarial para el año 2026, el panorama laboral en Colombia enfrenta una de sus transformaciones más profundas en la última década.

Con un salario mínimo fijado en $1.750.905 y un auxilio de transporte que asciende a $249.095, los empleadores no solo están asumiendo un pago directo de $2.000.000 al trabajador, sino que deben gestionar una estructura de costos que eleva la inversión mensual por cada empleado a cifras que rozan los $2.850.000.

Uno de los componentes más consultados por contadores y gerentes de recursos humanos es el de los aportes parafiscales. Estos pagos, destinados al sostenimiento de la protección social y la formación técnica, se calculan sobre el salario base de cotización, excluyendo el auxilio de transporte.

¿Cuánto se paga de parafiscales por un salario mínimo?

Para un trabajador que devenga el mínimo en 2026, el desglose de los parafiscales (9% en total) se distribuye así:

Caja de Compensación Familiar (4%): $70.036

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF (3%): $52.527

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA (2%): $35.018

En total, una empresa que deba pagar la tarifa plena aporta $157.581 mensuales adicionales por este concepto. No obstante, es vital recordar que, bajo la Ley 1607 de 2012, la mayoría de las personas jurídicas están exoneradas de los pagos al SENA e ICBF por empleados que ganen menos de 10 salarios mínimos, lo que reduce su carga parafiscal únicamente al 4% de la Caja de Compensación.

Aunque el foco suele estar en los parafiscales, el "golpe" al flujo de caja proviene de la suma total de obligaciones. Al salario básico se le deben añadir la seguridad social (Salud, Pensión y ARL) y las prestaciones sociales (Prima, Cesantías, Intereses a las Cesantías y Vacaciones).

Según analistas financieros, el costo total para un empleador que contrata a un trabajador con el mínimo en 2026 es, en promedio, un 42% adicional sobre el salario base. Esto significa que, aunque el trabajador ve reflejados dos millones de pesos en su cuenta, el empresario debe disponer de aproximadamente $2.846.000 cada mes para cubrir todas las garantías legales.