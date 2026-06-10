Colombianos tendrán más cobertura para pagar su seguridad social en el país

En un hito clave para la formalización y el desarrollo económico regional, el Servicio Operativo de Información (SOI) de ACH Colombia anunció que su cobertura superó los 220 municipios del territorio nacional.

Esta expansión representa un crecimiento sostenido que ha permitido duplicar la presencia de la plataforma en apenas dos años, cerrando brechas históricas de acceso en las regiones de Colombia.

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La evolución de la cobertura del SOI ha mostrado una tendencia ascendente desde 2024, periodo en el cual el servicio llegaba a 101 municipios. Posteriormente, la cifra escaló a 142 localidades en 2025, lo que constituyó un incremento anual del 41%.

En lo corrido de 2026, la plataforma ya supera los 220 municipios, abarcando cerca del 20% del total de las poblaciones del país. Este ritmo de crecimiento confirma la consolidación de la herramienta como un aliado estratégico para empresas y trabajadores independientes.

Impacto y descentralización en las regiones

Para Juan Diego Jaramillo González, Vicepresidente Comercial de ACH Colombia, este despliegue responde a un propósito de valor territorial:

«Nuestra expansión con SOI no representa únicamente llegar a más municipios. Significa acercar soluciones que facilitan el acceso de empresas e independientes al pago de la seguridad social, responder a las necesidades de cada región y generar un impacto positivo en las comunidades».

Gracias a esta estrategia, el servicio ya opera en zonas tradicionalmente apartadas de los principales centros urbanos y con desafíos logísticos de conectividad, tales como:

Maicao (La Guajira)

El Copey y Aguachica (Cesar)

Carepa (Antioquia)

Pueblo Rico (Risaralda)

A pesar de los avances, la compañía reconoce que el camino es amplio y que existen más territorios donde su presencia es clave para impulsar la formalización y la competitividad económica local. El objetivo a futuro es seguir integrando a aquellas regiones que, por su ubicación geográfica, han tenido un acceso más limitado a este tipo de servicios.

«El reto no es únicamente ampliar la cobertura. También debemos mantener la calidad del servicio, seguir innovando y garantizar que cada nuevo municipio donde estamos presentes perciba un impacto real», concluyó Jaramillo González.