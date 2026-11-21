Han pasado tres años y siete meses desde la muerte de Juan Sebastián Arismendi, un caso que conmocionó a Bogotá por las circunstancias en las que el joven perdió la vida tras permanecer detenido en la estación de Policía de Suba.

Aunque inicialmente se sostuvo que se había autolesionado, un testimonio conocido durante el juicio oral ha aportado nuevos detalles sobre lo que, según la Fiscalía, habría ocurrido al interior del centro de detención transitorio.

De acuerdo con la declaración de un hombre que compartió celda con la víctima, Arismendi habría sido sometido a una serie de agresiones físicas, humillaciones y amenazas mientras permaneció recluido en la celda número 2. La familia del joven espera que, tras estas revelaciones, el proceso judicial avance hacia una sentencia condenatoria contra los tres implicados antes de finalizar el año o a comienzos del próximo.

Juan Sebastián Arismendi ingresó detenido a la estación de Policía de Suba el 27 de marzo de 2023. Días después fue trasladado al Hospital Simón Bolívar con múltiples lesiones y falleció. Durante el juicio, el testigo reconstruyó ante el juez los hechos que, según su relato, ocurrieron en un sector de la celda que no era cubierto por las cámaras de seguridad.

Relato apunta a agresiones ordenadas dentro de la celda

Según el testimonio, los hechos comenzaron cuando varios policías habrían informado a alias Blas, señalado como líder o encargado de la celda, que Arismendi estaba siendo investigado por una masacre familiar. A partir de ese momento, presuntamente se ordenó que fuera confrontado por otros detenidos.

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El testigo aseguró que Arismendi participó en varias peleas y posteriormente fue llevado al baño, donde habría sido amarrado. Allí, según su versión, alias “Blas” lo golpeó con un palo de escoba en diferentes partes del cuerpo, incluyendo las manos, las piernas y la cabeza.

Más adelante, afirmó que el mismo hombre volvió a atacarlo con puños, patadas y con la punta de una navaja adherida a un encendedor. De acuerdo con el relato, la víctima recibió golpes en el pecho, el abdomen, las piernas y sus partes íntimas mientras permanecía indefensa en el suelo.

La víctima habría permanecido inconsciente antes de recibir ayuda

El testigo señaló que, tras la última agresión, Juan Sebastián cayó al piso y dejó de moverse. Según su declaración, transcurrieron entre 10 y 20 minutos antes de que alguien alertara a un uniformado sobre su estado de salud.

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De acuerdo con el relato entregado a la Fiscalía, uno de los detenidos se acercó a la reja para informar a un policía que Arismendi permanecía inconsciente en el baño y que requería atención médica urgente. Posteriormente, el joven fue trasladado en ambulancia al Hospital Simón Bolívar, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

La declaración de este testigo se convirtió en una de las principales pruebas de cargo dentro del proceso judicial. La representación de las víctimas sostiene que los avances recientes son relevantes, especialmente después de varios aplazamientos derivados de cambios en el despacho, solicitudes de las defensas y dificultades para la participación de la Fiscalía en algunas audiencias.

La familia de Juan Sebastián Arismendi confía en que el juicio llegue pronto a su etapa final y que, tras más de tres años de espera, se emita una decisión judicial sobre la responsabilidad de los acusados en la muerte del joven.