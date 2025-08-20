Dan a conocer fecha oficial en la que reabrirán importante aeropuerto en Colombia: viajeros atentos

La Aeronáutica Civil de Colombia ha confirmado la fecha oficial para la entrega de las obras de modernización del aeropuerto Santiago Vila, ubicado estratégicamente en el municipio de Flandes, Tolima.

La culminación de este ambicioso proyecto se proyecta para el 31 de diciembre de 2025, sin embargo, se informó que a comienzos del mes en mención se podría tener. Esto, representa un hito crucial para el desarrollo de la conectividad y el impulso económico de la región, impactando directamente en los departamentos de Cundinamarca y Tolima.

El proyecto de adecuación y renovación de la terminal aérea, con una inversión de 54.000 millones de pesos, ha avanzado a paso firme, alcanzando un progreso del 68% en su ejecución.

Los trabajos han abarcado una transformación integral de la infraestructura, incluyendo la ampliación y reforzamiento de la pista, la intervención de calles de rodaje, la mejora de las franjas de seguridad y la instalación de ayudas visuales de última generación para garantizar operaciones más seguras y eficientes.

Los avances que tiene el aeropuerto Santiago Vila

Uno de los logros más recientes y significativos fue la reactivación de un tramo de 1.200 metros de la pista, el cual entró en operación el pasado 4 de agosto.

Este avance parcial permite que se realicen algunas operaciones aéreas mientras las obras continúan en otras secciones, lo que demuestra la planificación y el compromiso de la Aeronáutica Civil en minimizar las interrupciones y optimizar los recursos.

La ubicación del aeropuerto Santiago Vila es una de sus mayores fortalezas. Situado en un punto clave entre los departamentos de Tolima y Cundinamarca, el nuevo aeropuerto se perfila como una solución estratégica a los desafíos de movilidad en la transitada vía Bogotá-Girardot.

Se espera que la operación plena de esta terminal aérea alivie la congestión en esta carretera, facilitando el transporte de pasajeros y carga, y ofreciendo una alternativa de viaje mucho más rápida y cómoda para quienes se desplazan hacia destinos turísticos y comerciales como Melgar y Girardot.