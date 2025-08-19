Los países donde conducir puede ser una pesadilla: más que congestión

La experiencia de conducir puede variar drásticamente de un país a otro. Mientras algunos disfrutan de carreteras fluidas y conductores respetuosos, otros se enfrentan a un caos vehicular que eleva los niveles de estrés al máximo.

Recientemente, diversos estudios e investigaciones han intentado cuantificar esta realidad, revelando cuáles son los países más demandantes para quienes se ponen al volante.

Estas evaluaciones consideran factores como la congestión del tráfico, la agresividad de los conductores, la calidad de las vías y la infraestructura general de transporte.

¿Qué países lideran negativamente el caos para los conductores?

Una de las fuentes que arrojó luz sobre esta problemática es el "Global Driver Stress Index" elaborado por Zutobi, una empresa especializada en educación vial.

En su informe más reciente, Zutobi analizó datos de múltiples ciudades y países, ponderando factores como el tiempo promedio de viaje, los niveles de congestión, la calidad del aire (indirectamente ligada al tráfico lento) y la prevalencia de comportamientos agresivos al conducir, basados en encuestas y datos de incidentes de tráfico.

Según este estudio, India y Filipinas suelen ocupar los primeros puestos como los países más estresantes para conducir.

La densidad de población, la infraestructura vial a menudo sobrepasada y una cultura de conducción menos regulada contribuyen significativamente a estos resultados.

Países estresantes en el mundo para conducir

Si bien la congestión por sí sola no mide el estrés, es un factor primordial que contribuye a la frustración de los conductores.

Países con grandes metrópolis como Tailandia, Indonesia y algunas naciones de América Latina suelen figurar alto en estos listados debido al significativo tiempo que los conductores pasan detenidos en el tráfico.

Emiratos Árabes Unidos, Bulgaria, Turquía, Italia, República Checa, Malasia, Brasil son otros de los peores países para los conductores debido a un alto número de accidentes mortales por habitante y la gran cantidad de vehículos en sus vías, mala calidad de sus carreteras, tráfico impredecible y otros factores.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha documentado cómo la exposición prolongada al ruido del tráfico y la contaminación del aire, comunes en áreas de alta congestión, pueden impactar negativamente la salud mental y los niveles de estrés de los conductores.

En cuanto a Colombia, si bien no suele aparecer en los primeros lugares de los índices de estrés más alto a nivel global, se reconoce que las condiciones de conducción en algunas de sus principales ciudades pueden ser considerablemente demandantes.

Los datos de INRIX, por ejemplo, han mostrado que ciudades como Bogotá y Medellín experimentan niveles significativos de congestión, lo que inevitablemente contribuye al estrés de los conductores.

Factores como la topografía diversa del país, que dificulta la construcción de infraestructura vial, y los desafíos en la aplicación de normas de tránsito también influyen en la experiencia de conducción.

Naciones como México y Brasil, con megaciudades y problemas de tráfico similares, también suelen aparecer en análisis de congestión. Sin embargo, estudios más enfocados en la seguridad vial y la agresividad al volante podrían ofrecer una imagen diferente.