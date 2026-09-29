Abren nueva convocatoria de Ahorro para mi Casa: fechas y requisitos

La Secretaría del Hábitat abrirá en octubre la tercera convocatoria de Ahorro para mi Casa, programa dirigido a hogares de Bogotá que buscan avanzar hacia la adquisición de vivienda mediante un esquema de subsidio mensual y ahorro programado.

La inscripción virtual estará disponible desde las 8:00 a. m. del martes 6 de octubre hasta las 4:00 p. m. del jueves 8 de octubre de 2026. El subsidio puede llegar a $1.085.561 mensuales durante 12 meses, monto establecido para 2026, siempre que el hogar cumpla las condiciones y obligaciones previstas por el programa.

A diferencia de Arrendamiento Temporal Solidario, cuya convocatoria terminó recientemente, Ahorro para mi Casa está orientado a promover el ahorro de los hogares interesados en comprar vivienda. El mecanismo busca que las familias desarrollen un ahorro programado que pueda contribuir posteriormente a sus procesos de adquisición de vivienda VIP o VIS.

La Secretaría del Hábitat también habilitará jornadas de acompañamiento presencial antes y durante las inscripciones. Según explicó Vanessa Velasco Bernal, secretaria Distrital del Hábitat, las personas podrán recibir orientación y una lista de chequeo con los documentos necesarios para preparar la postulación.

¿Cuándo se puede hacer la inscripción a Ahorro para mi Casa?

La inscripción virtual podrá realizarse entre las 8:00 a. m. del 6 de octubre y las 4:00 p. m. del 8 de octubre de 2026. El trámite se deberá efectuar mediante la página web oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat y no se aceptará la radicación de documentos físicos, por correo electrónico ni por canales diferentes al dispuesto para la convocatoria.

Además, habrá acompañamiento presencial. Los días 30 de septiembre y 1 de octubre, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., la ciudadanía podrá recibir información en el auditorio de la Secretaría Distrital del Hábitat, ubicado en la calle 52 # 13-64. En esas mismas fechas habrá jornadas en el CADE Cra. 30 y el CADE San Cristóbal, donde se entregará información y la lista de documentos requeridos.

Entre el 6 y el 8 de octubre, durante el periodo de inscripción, las personas que necesiten ayuda para diligenciar el formulario virtual o cargar los documentos podrán acudir a la Secretaría del Hábitat entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m. Allí recibirán acompañamiento durante el proceso.

¿Cuáles son los requisitos y documentos para postularse?

Entre las principales condiciones está que quien ejerza la jefatura del hogar sea mayor de edad. Además, los ingresos sumados de todas las personas mayores de edad que integren el hogar no pueden superar $3.501.810, equivalentes a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes según las condiciones informadas para la convocatoria.

El hogar tampoco puede tener integrantes propietarios de una vivienda en Colombia, salvo las excepciones contempladas en el Decreto Distrital 653 de 2025 o las normas que lo modifiquen o sustituyan. Asimismo, ninguno de sus integrantes debe haber sido beneficiario de un subsidio familiar de vivienda que haya sido efectivamente aplicado.

Para preparar la inscripción, la Secretaría solicita documentos de identidad de todos los integrantes del hogar, soportes de ingresos o no ingresos de los mayores de edad, certificado de una cuenta de ahorro programado, contrato de arrendamiento vigente y firmado, información del arrendador, recibos de servicios públicos y certificado de la cuenta bancaria destinada al desembolso. Los documentos deben estar completos, legibles y organizados en formato PDF.

El certificado de la cuenta de ahorro programado y el certificado de la cuenta para el desembolso deben tener una antigüedad máxima de 30 días, de acuerdo con la documentación de preparación suministrada para la convocatoria. También se debe tener disponible la información del inmueble arrendado y verificar que los datos de la dirección coincidan con los documentos exigidos.

Algunos hogares pueden acreditar condiciones diferenciales, entre ellas hogar monoparental, persona joven o adulta mayor, víctima del conflicto armado, discapacidad, pertenencia a un grupo étnico, población trans, miembro de la Fuerza Pública, reincorporación o reintegración, situaciones relacionadas con violencia intrafamiliar y separación de vivienda en un proyecto inmobiliario en Bogotá. La acreditación depende del soporte específico o de los mecanismos de verificación establecidos por la Secretaría.

Una vez beneficiado, el hogar deberá cumplir obligaciones como realizar el ahorro mensual, presentar los soportes dentro de los plazos establecidos, cargar la documentación correspondiente en la plataforma SUAV y permitir las visitas o validaciones requeridas. Los cambios de vivienda, piso, arrendador, cuenta o correo electrónico requieren autorización previa de la Secretaría Distrital del Hábitat.

La entidad recordó además que ninguna persona o empresa está autorizada para cobrar por gestiones relacionadas con la asignación del subsidio, pues los trámites del programa son gratuitos. Por ello, los interesados deben utilizar únicamente los canales oficiales para realizar la inscripción y evitar intermediarios.