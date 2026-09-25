Subsidio de agua potable en Colombia: quiénes pueden recibir gratis los primeros metros cúbicos

En medio de los constantes debates sobre el costo de vida y las tarifas de los servicios públicos en el país, iniciativas orientadas a garantizar el acceso a recursos esenciales cobran mayor relevancia. Recientemente, discusiones y proyectos enfocados en el mínimo vital de agua potable han puesto sobre la mesa la posibilidad de que miles de hogares de bajos recursos reciban gratis los primeros metros cúbicos de consumo mensual.

La medida, que ha ganado tracción institucional en distintas regiones del territorio nacional —como el reciente proyecto aprobado en primer debate en ciudades principales como Barranquilla—, busca mitigar el impacto económico en las familias más vulnerables.

A continuación, se detallan los aspectos clave de esta iniciativa, quiénes podrían ser los beneficiarios directos y cómo funcionaría el modelo de gratuidad parcial.

¿En qué consiste el beneficio de los 6 metros cúbicos?

El núcleo de la propuesta se centra en otorgar un alivio financiero equivalente al consumo básico o mínimo vital de agua potable. Tomando como referencia que el consumo promedio de un hogar en condiciones de vulnerabilidad se sitúa habitualmente al Hausrededor de los 12 metros cúbicos mensuales, la iniciativa contempla que el distrito o la administración local asuma el costo exacto de los primeros 6 metros cúbicos.

Esto representa, en la práctica, cubrir hasta la mitad del gasto corriente de acueducto para las familias beneficiadas, traduciéndose en un descuento sustancial en la factura que llega mes a mes a los hogares.

¿Quiénes podrían aplicar a esta medida?

De acuerdo con los lineamientos de los proyectos estructurados bajo este esquema de mínimo vital, los principales opcionados para acceder a la subvención son los ciudadanos catalogados dentro de los niveles socioeconómicos de Catsrgo más apremiante: