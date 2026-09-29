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La publicidad digital creció en Colombia, pero tres sectores perdieron inversión: ¿cuáles son?

Un informe reveló cómo se distribuyeron los presupuestos entre abril y junio de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2026
07:00 p. m.
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Los presupuestos de publicidad digital en Colombia aumentaron, aunque ese crecimiento no llegó a todos los formatos. Mientras el video ganó participación, la inversión en buscadores, redes sociales y mercadeo con influenciadores disminuyó frente al año anterior.

Según el informe de IAB Colombia, entre abril y junio de 2026 el mercado movilizó cerca de $847.663 millones, un 9,1% más que en el mismo periodo de 2025. Las cifras permiten observar cómo se distribuyen los recursos destinados a financiar anuncios en el entorno digital.

El video se quedó con casi un tercio de la inversión

Con $272.396 millones, el video concentró el 32,1% del total y encabezó la distribución por formatos. Su inversión aumentó 19,2% en un año.

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También crecieron los anuncios gráficos, conocidos como 'display', que recibieron $125.834 millones y registraron un incremento de 34,4%. El contenido asociado a marcas, o 'branded content', tuvo un aumento mayor, del 90,5%, aunque su participación siguió siendo reducida: apenas el 1,1% del mercado.

Para las audiencias, estos datos ofrecen una referencia sobre el peso económico de los distintos formatos publicitarios que encuentran al navegar. Sin embargo, el informe mide inversión: las cifras no establecen, por sí solas, cuántos anuncios vio cada persona ni qué tan efectivos fueron.

Las redes sociales, los buscadores y los influenciadores retrocedieron

La inversión en mercadeo con influenciadores cayó 7%; en buscadores, 3,1%; y en redes sociales, 2,9%. Pese al descenso, estas últimas conservaron el segundo lugar por participación, con el 25,3%, seguidas de los buscadores, con el 18,6%.

El contraste también apareció al comparar los dos primeros trimestres de 2026: la inversión total aumentó 91,5%. El informe relaciona ese salto con la dinámica presupuestal habitual y el impulso de la Copa Mundial de la FIFA.

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La diferencia entre ambas comparaciones es clave: el aumento trimestral muestra una aceleración dentro de 2026, mientras el crecimiento anual permite contrastar periodos equivalentes. En ambos casos, el mercado avanzó, pero con una distribución distinta de los recursos.

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