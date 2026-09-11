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El hueco de la justicia para 2027 es de $ 6.1 billones: estos los números que preocupan a la rama judicial

La rama judicial pidió que en PGN hubiese $ 17.5 billones de pesos; pero el proyecto contempla $ 11.4 billones, dejando un hueco de $ 6.1 billones de pesos.

María Fernanda Correa

septiembre 11 de 2026
01:32 p. m.
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La rama judicial enfrenta un grave déficit presupuestal para 2027 que pone en riesgo el funcionamiento del sistema de justicia. Mientras el proyecto de Presupuesto General contempla 11.4 billones de pesos para la judicatura, las necesidades reales ascienden a 17.5 billones, generando un hueco de 6.1 billones de pesos.

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El déficit presupuestal amenaza directamente a 37.352 funcionarios judiciales que actualmente prestan servicios en todo el territorio nacional. Estos recursos no solo garantizan el sostenimiento de los servidores públicos, sino también el avance y la conclusión de miles de procesos judiciales que afectan a ciudadanos en todo el país.

El hueco es de más de seis billones de pesos

La situación se agrava considerablemente por las consecuencias del reciente terremoto, que dejó 126 sedes judiciales afectadas y más de 3.000 servidores judiciales impactados. La reconstrucción de estas instalaciones requiere recursos adicionales que también deberían contemplarse en el presupuesto.

Mary Lucero Novoa, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, realizó una advertencia contundente sobre las consecuencias de no aprobar los recursos necesarios.

¿El déficit comprometería a la justicia?

“Una justicia demorada es injusticia y estaríamos hablando de un país inviable”, afirmó la magistrada, señalando que la falta de presupuesto conduciría a la prescripción de procesos y a que ciudadanos fallezcan esperando resolución a sus casos.

La demanda de justicia en Colombia ha experimentado un incremento del 42 % en el último año, lo que intensifica la necesidad de recursos adecuados. “Está el déficit que tenemos en ese gran componente de funcionamiento es precisamente para atender las necesidades más apremiantes que tenemos en la rama judicial”, explicó Novoa.

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La presidenta enfatizó la relación directa entre las condiciones laborales de los funcionarios y la calidad del servicio: “Si no tenemos unos servidores judiciales cómodos, con bienestar social, con seguridad y salud en el trabajo, pues no podemos exigirles un rendimiento óptimo y adecuado para tanta demanda de justicia”.

Los recursos solicitados incluyen cargos transitorios que año tras año han ayudado a apalancar la demanda del servicio, elementos que la magistrada calificó como vitales para un servicio de justicia célebre adecuado que es el mandato constitucional del país.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.

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