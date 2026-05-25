Carlos Caicedo se baja de las elecciones presidenciales y se une a la campaña de Iván Cepeda

Este lunes 25 de mayo, faltando menos de una semana para que se lleve a cabo la primera vuelta presidencial en Colombia y cuando ya iniciaron los comicios en el exterior, se presentó la renuncia de un candidato, quien anunció que se estará uniendo a la campaña del senador Iván Cepeda.

Se trata de Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena que había oficializado su candidatura en compañía de Nelson Javier Alarcón como fórmula vicepresidencial. Con esto, ya son tres candidatos que se inscribieron ante la Registraduría y se bajan de la carrera por llegar al Palacio de Nariño.

Se suma a Clara López y Luis Gilberto Murillo, quienes también anunciaron su adhesión a la campaña de Iván Cepeda. Son tres renuncias que ahora dejan 11 nombres en firme para la primera vuelta.

¿Por qué renunció Carlos Caicedo?

En medio de una rueda de prensa llevada a cabo en la ciudad de Barranquilla, Caicedo habló junto a Iván Cepeda, donde expresaron que los unen luchas sociales para formalizar esta alianza política de cara a las votaciones de este domingo.

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"Es un diálogo político que tiene años, que tiene luchas compartidas y que tiene momentos de gloria y de dificultades como las que hemos afrontando todos los que hemos hecho política desde la oposición y ahora desde el gobierno progresista", expresó Cepeda.

¿Quiénes son los candidatos que siguen en carrera presidencial?

Tras las tres renuncias que se presentaron en el trascurso de la campaña presidencial, ahora quedan once candidaturas que siguen en firme. Roy Barreras, por quien también había dudas, manifestó que estará presente en primera vuelta, pero que buscará unirse al progresismo en una eventual segunda vuelta.

Cabe recordar que el candidato participó en una consulta el pasado 8 de marzo, por lo que su candidatura es vinculante y una renuncia lo haría pagar una importante multa ante la Registraduría.

Estos son los candidatos, por su orden en el tarjetón.

Iván Cepeda y Aída Quilcué Claudia López y Leonardo Huerta Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas Sondra Macollins y Leonardo Kara Roy Barreras y Martha Lucía Zamora Gustavo Matamoros y Mila María Paz Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Sergio Fajardo y Edna Bonilla

Cabe recordar que las casillas de Murillo y Caicedo seguirán en el tarjetón, cuales votos se contarán, pero no tendrán ningún tipo de validez electoral. En cuanto a López, se presentó su renuncia antes de que se imprimieran los tarjetones, por lo que quedó un espacio en blanco.