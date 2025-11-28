Alerta en Bogotá: más de 20.000 vehículos a nombre de persona indeterminada podrían ser inmovilizados

En Bogotá, un total de 20.882 vehículos están inscritos en el Registro Distrital Automotor a nombre de persona indeterminada y ya superaron el periodo máximo de permanencia permitido: tres años desde la fecha en que se registró el traspaso.

RELACIONADO Mintransporte suspenderá registros de vehículos que no cuenten con traspaso formal

Esta situación, que años atrás sirvió como mecanismo para que antiguos propietarios se desligaran de un automotor cuando no lograban ubicar al comprador, hoy pone a miles de conductores en riesgo de sanciones.

¿Por qué tantos vehículos están en esta condición?

El traspaso a persona indeterminada se creó para proteger al vendedor cuando el comprador no hacía el trámite ante el organismo de tránsito.

Sin embargo, la norma cambió y ahora los actuales poseedores deben “legalizar la propiedad ante la Ventanilla Única de Servicios” para evitar la suspensión del registro.

Hoy, quienes conducen un vehículo bajo esta figura deben verificar si su placa aparece en el listado oficial publicado por la Secretaría de Movilidad y, si es así, iniciar el proceso de formalización.

El trámite consiste en realizar el traspaso de propiedad a su nombre, cumpliendo los requisitos y tarifas disponibles en la Ventanilla Única de Servicios. La entidad recuerda que existe un plazo de seis meses contados desde la publicación del listado para adelantar el proceso.

Consecuencias de no hacer el traspaso

El incumplimiento trae consecuencias serias. Según las autoridades, la primera sanción será la suspensión del registro del vehículo una vez vencido el plazo de seis meses. Además, si el automotor continúa circulando sin haber legalizado el traspaso, podrá ser inmovilizado en cualquier vía de la capital, generando costos adicionales para el conductor.

La medida responde a instrucciones impartidas mediante la Circular 20254000000627, que busca dar cumplimiento a lo establecido en el numeral b) del artículo 5.3.3.5 de la Resolución Única Compilatoria de Tránsito 20223040045295 de 2022.

Con ello, las autoridades buscan depurar el registro automotor y garantizar que cada vehículo tenga un propietario plenamente identificado.

La recomendación de la Ventanilla Única es clara: si su vehículo aparece registrado como persona indeterminada, es momento de poner todo en regla.