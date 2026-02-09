Icfes da anuncio clave para millones de estudiantes en Colombia: pruebas saber Pro y TyT tienen novedades

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció oficialmente una extensión en los plazos de inscripción para las pruebas Saber Pro y Saber TyT correspondientes al primer semestre de 2026.

En un principio, el proceso de registro y recaudo ordinario estaba programado para finalizar el 6 de febrero. Sin embargo, tras analizar el flujo de inscripciones y con el objetivo de facilitar el trámite a las Instituciones de Educación Superior (IES) y a los estudiantes, la entidad decidió ampliar el margen de tiempo.

Con esta modificación, el nuevo plazo para el registro y recaudo ordinario se extiende hasta el viernes 13 de febrero de 2026.

Cambio clave ayudará a miles de estudiantes en el país

El Icfes subrayó que esta medida busca mitigar contratiempos técnicos o administrativos que pudieran haber experimentado tanto las universidades como los alumnos durante las primeras semanas del año.

Cabe recordar que la presentación de estas pruebas es un mandato de ley y un requisito obligatorio para todos los estudiantes que hayan aprobado al menos el 75% de los créditos académicos de sus respectivos programas de pregrado (profesional, técnico o tecnológico).

Conozca cómo quedó el cronograma

A pesar del ajuste en la etapa inicial de registro, el Icfes ha confirmado que el resto de las fechas clave del proceso se mantienen de acuerdo con lo previsto para no afectar la logística nacional de aplicación.