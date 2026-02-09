CANAL RCN
Economía

Movimiento CLAVE en el precio del dólar en Colombia HOY 9 de febrero de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que abrió el precio del dólar en Colombia hoy 9 de febrero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 09 de 2026
08:36 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El precio del dólar en Colombia abrió este 9 de febrero de 2026 en 3.650 pesos.

Eso indica que, respecto a la tasa de apertura del viernes (6 de febrero de 2026), se registró un descenso de 35 pesos.

IMPORTANTE cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de HOY 6 de febrero de 2026: así se cotizó
RELACIONADO

IMPORTANTE cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de HOY 6 de febrero de 2026: así se cotizó

Además, en esta ocasión, la Tasa Representativa del Mercado se ubicó en 3.670,20 pesos y, por lo tanto, se han estipulado las siguientes tarifas en las casas de cambio para compra y venta de dólares:

  • Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.540 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.690 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 9 de febrero de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, en comparación con el lunes de la semana pasada (2 de febrero de 2026), tuvo un descenso del 0.01% al registrar 0.27 pesos menos.

Además, haciendo el balance con el mismo día del mes anterior (9 de enero de 2026), hubo un decrecimiento de 64.67 pesos, que representan un 1.73%.

Por otra parte, respecto a la TRM de hace un año (9 de febrero de 2025), la disminución fue de 443.5 pesos.

Y, por último, frente a la Tasa Representativa del Mercado con la que inició el 2026, el cambio fue de 86.88 pesos menos, que equivalen a un 2.31%.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días

En los últimos días, la Tasa Representativa del Mercado ha estado por debajo de los 3.700 pesos. Los cambios han sido los siguientes:

Dólar en Colombia tuvo variación importante este 6 de febrero: precio no se veía hace días
RELACIONADO

Dólar en Colombia tuvo variación importante este 6 de febrero: precio no se veía hace días

  • Miércoles 4 de febrero de 2026: 3.622,00 pesos.
  • Jueves 5 de febrero de 2026: 3.644,93 pesos.
  • Sábado 6 de febrero de 2026: 3.670,20 pesos.
  • Domingo 8 de febrero de 2026: 3.670,20 pesos.
  • Lunes 9 de febrero de 2026: 3.670,20 pesos.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Icfes da anuncio clave para millones de estudiantes en Colombia: pruebas saber Pro y TyT tienen novedades

Ofertas de empleo

Davivienda abre vacantes de empleo para personas sin título universitario: estos son los beneficios que dan

Pensiones

Estos son los casos donde la mesada pensional se prescribe: Ley es clara en cuando se aplica

Otras Noticias

Congreso de la República

El Debate de la Gente vuelve con los candidatos al Congreso

Diez cabezas de lista al Senado debatirán los cinco temas que más preocupan a los colombianos, en una transmisión multiplataforma este domingo 22 de febrero.

Boca Juniors

Boca Juniors se olvidó de Marino y fichó sorpresivamente a otro colombiano

Boca Juniors tendría todo arreglado para la llegada de otro extremo colombiano tras su fichaje caído con Marino Hinestroza.

La casa de los famosos

Conmoción en La Casa de los Famosos Colombia 2026: hay un NUEVO participante en riesgo de eliminación

Artistas

Dolor profundo en el periodismo: murió reconocido periodista, de manera inesperada, a sus 50 años

Donald Trump

Presidente Trump lanzó sitio web para comprar medicamentos más baratos en EE. UU.