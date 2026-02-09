Movimiento CLAVE en el precio del dólar en Colombia HOY 9 de febrero de 2026: así se cotizó

El precio del dólar en Colombia abrió este 9 de febrero de 2026 en 3.650 pesos.

Eso indica que, respecto a la tasa de apertura del viernes (6 de febrero de 2026), se registró un descenso de 35 pesos.

Además, en esta ocasión, la Tasa Representativa del Mercado se ubicó en 3.670,20 pesos y, por lo tanto, se han estipulado las siguientes tarifas en las casas de cambio para compra y venta de dólares:

Bogotá: 3.610 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.

Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.540 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.690 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 9 de febrero de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, en comparación con el lunes de la semana pasada (2 de febrero de 2026), tuvo un descenso del 0.01% al registrar 0.27 pesos menos.

Además, haciendo el balance con el mismo día del mes anterior (9 de enero de 2026), hubo un decrecimiento de 64.67 pesos, que representan un 1.73%.

Por otra parte, respecto a la TRM de hace un año (9 de febrero de 2025), la disminución fue de 443.5 pesos.

Y, por último, frente a la Tasa Representativa del Mercado con la que inició el 2026, el cambio fue de 86.88 pesos menos, que equivalen a un 2.31%.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días

En los últimos días, la Tasa Representativa del Mercado ha estado por debajo de los 3.700 pesos. Los cambios han sido los siguientes: