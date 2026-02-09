¿Pudo prevenirse la tragedia del invierno y falló el Estado en anticiparse a la emergencia?

El impacto del invierno se convirtió en el eje de un fuerte debate político y electoral durante una nueva emisión de la Mesa Ancha Electoral.

En el panel participaron Gustavo García, exministro del Interior y hoy candidato al Congreso, y Wilson Ruiz, exministro de Justicia y también candidato al Senado.

La discusión se dio en medio de una crisis que deja más de 69 mil familias damnificadas por cuenta de las lluvias en distintas regiones del país.

Sobre la mesa estuvo la propuesta del presidente Gustavo Petro de declarar una nueva emergencia social y económica para los departamentos de Córdoba y Sucre, los territorios que, según se expuso, están sufriendo con mayor dureza el embate del invierno.

¿Declararán emergencia social y económica en Córdoba y Sucre?

Durante el debate se advirtió que, aunque la emergencia climática es real, la declaratoria de estados de emergencia se ha vuelto recurrente, cuando en principio debería tratarse de una medida excepcional. Esta situación fue señalada como un problema estructural que se repite año tras año.

El analista Julio Iglesias,fue uno de los más críticos frente a la estrategia del Gobierno. En su intervención, cuestionó el uso de las emergencias como herramienta para ampliar el tamaño del Estado:

Hay un economista de Estados Unidos muy conocido que ha estudiado cómo, en toda la historia y en muchos países, se han utilizado las emergencias ficticias o reales —como en este caso, que es una emergencia real— como excusas para crecer o agigantar el tamaño del Estado.

Iglesias aseguró que Colombia tiene un Estado que cuesta 550 billones de pesos al año, pero que, a pesar de ese tamaño, presta cada vez peores servicios.

Cada vez presta peores servicios de seguridad, cada vez presta peores servicios educativos, cada vez presta peores servicios de salud y cada vez atiende peor las emergencias.

El analista fue más allá y cuestionó que la salida planteada por el Gobierno sea aumentar impuestos, incluso a la clase media.

Que la única ruta que está proponiendo el Gobierno sea expandir más el tamaño del Estado vía mayores impuestos, ya incluso a la clase media con impuestos al patrimonio, pues no deja de ser ridículo.

También lanzó duras críticas por los escándalos de corrupción en entidades encargadas de atender el invierno.

En el mismo Gobierno donde saquearon la Unidad de Gestión del Riesgo, y donde no lo digo yo, lo dice la señora Angie Rodríguez, ahora en el Fondo de Adaptación, se han dilapidado impunemente los recursos de ese fondo, que se supone que es para enfrentar los efectos del cambio climático.

Iglesias recordó además obras que, según dijo, no cumplieron su propósito.

Se han hecho obras como viviendas y reconstrucciones donde simplemente se ha botado la plata.

El analista también cuestionó el uso de recursos públicos en medio del contexto político y electoral.

No tiene sentido decirle a los contribuyentes, que ya están muy apretados, ‘venga, métase otra vez la mano al bolsillo porque tenemos una emergencia’. Primero apriete usted el cinturón, deje de financiar propaganda y deje de repartir contratos en medio de esta campaña.

¿Qué pasó con los recursos destinados a prevenir y atender emergencias?

Ante estas afirmaciones, uno de los panelistas interpeló a Gustavo García, señalando que muchos colombianos se preguntan qué pasó con los recursos destinados a prevenir y atender las emergencias, especialmente en entidades como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

García respondió que los hechos de corrupción están bajo investigación, pero coincidió en que el sistema no está funcionando.

Gustavo García, exministro del Interior y candidato:

Ese es un tema que está siendo investigado con los temas de corrupción, pero hoy en día hay un sistema ineficiente. Hay un esquema de gasto que no es sostenible y que se está tratando de solucionar con estos decretos de emergencia, que son insuficientes.

El exministro sostuvo que será necesario revisar de fondo la estructura del gasto público desde el próximo Congreso.

Lo que nos corresponde hacer en el próximo Congreso de la República es revisar esta estructura de gasto y esta estructura que ha generado corrupción durante muchos años.

García también cuestionó la efectividad del Fondo de Adaptación, creado en 2010.

Desde que se creó, no ha sido capaz de restablecer ninguno de estos fenómenos climáticos, no ha servido realmente para lo que fue creado.

Durante el intercambio, se aclaró que estas entidades no están adscritas al Ministerio del Interior, sino que rinden cuentas directamente al Departamento Administrativo de la Presidencia, corrigiendo una percepción común sobre su funcionamiento.

El cierre del bloque estuvo a cargo de Wilson Ruiz, exministro de Justicia y candidato al Senado, quien citó cifras oficiales para reforzar las críticas.

Wilson Ruiz, candidato al Senado:

No en vano la Contraloría General de la República dijo que se habían extraviado 5 billones de pesos. Muchos recursos se han dilapidado, se han perdido.

Ruiz también recordó otros escándalos asociados a la atención de emergencias.

Recordemos también lo que pasó con los famosos camiones cisterna.

Finalmente, sostuvo que el invierno era previsible y que, de haberse contado con los recursos disponibles, la situación habría sido distinta.