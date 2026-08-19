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Alerta sísmica en Colombia llegaría a celulares, radio y TV: así funcionará el sistema que avisará antes de un temblor

Conozca cómo funcionaría este nuevo sistema en el país para prevenir a los ciudadanos.

Noticias RCN

agosto 19 de 2026
03:19 p. m.
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Tras los devastadores efectos del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto —dejando más de 300 fallecidos y múltiples afectaciones en el territorio nacional—, el Congreso de la República empezó a mover piezas para implementar una infraestructura estatal de prevención sísmica.

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La senadora María Lucía Villalba, del partido Nuevo Liberalismo, radicó un proyecto de ley para la creación del Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana (SNAST). La iniciativa pretende que la ciudadanía reciba avisos automáticos en sus teléfonos móviles, pantallas de televisión y señales de radio con varios segundos de anticipación a la llegada de las ondas destructivas.

Así funcionará el sistema que avisará antes de un temblor

El principal distintivo del proyecto es la obligatoriedad y la interoperabilidad del sistema. A diferencia de los avisos actuales de Google integrados únicamente en el sistema operativo Android, el SNAST contempla un esquema técnico donde las alertas lleguen de forma gratuita e instantánea a todos los usuarios.

El mensaje de emergencia se emitirá de manera automatizada en los dispositivos móviles independientemente de la marca, del sistema operativo, o de si el usuario cuenta con saldo o un plan de datos activo.

De igual forma, la infraestructura funcionará incluso ante eventuales problemas de congestión en las redes móviles mediante protocolos de difusión masiva (Cell Broadcast).

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Para que la alerta se emita en tiempo récord, la propuesta articula las capacidades técnicas de diversas entidades públicas y del sector privado:

  • Servicio Geológico Colombiano (SGC): Encargado de operar la red de sensores sísmicos y determinar científicamente cuándo un evento supera los umbrales de peligro para activar la señal.
  • Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): Asumirá la gobernanza de la alerta, además de liderar la pedagogía ciudadana, protocolos de evacuación y simulacros.
  • MinTIC y CRC: Definirán los estándares técnicos de conexión, ciberseguridad y prioridad de red con los operadores de telefonía.
  • Medios de comunicación (Radio y TV): Las señales de emisión abierta y suscripción deberán contar con sistemas para interrumpir de manera automática su programación habitual e integrar el mensaje de alerta al instante.

En palabras de los promotores de la norma, contar con un margen de 10 a 30 segundos previa llegada de la onda telúrica principal le permite a la población activar protocolos clave de resguardo: evacuar edificaciones bajas, detener procedimientos quirúrgicos, suspender el tráfico en vías de alto riesgo, interrumpir procesos industriales complejos o cerrar válvulas de gas domésticas e industriales para prevenir incendios.

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