Reconocida marca sorprende a Colombia con donación en dólares tras terremoto del 10 de agosto

La respuesta del sector privado frente a la emergencia nacional en Colombia tras el potente sismo registrado el pasado 10 de agosto ha sumado un importante aliado.

La gigante tecnológica multinacional Huawei anunció un plan integral de apoyo que combina asistencia económica directa y un despliegue operativo en el territorio para ayudar en la fase más crítica de la contingencia.

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El evento telúrico, que generó graves colapsos de infraestructura y dejó incomunicadas a varias ciudades del país por la caída de las redes de telecomunicaciones, motivó a la compañía a destinar más de 100 de sus colaboradores técnicos en las regiones más golpeadas.

Este equipo humano se encuentra trabajando mano a mano con autoridades locales, operadores e integrantes del ecosistema TIC para acelerar el restablecimiento de la conectividad digital y garantizar la continuidad en las comunicaciones. La recuperación de la señal celular e internet resulta un factor indispensable durante las labores de rescate y la gestión de la ayuda humanitaria.

A la presencia técnica en campo se añade una importante donación monetaria. Huawei confirmó la destinación de US$100.000 orientados de forma directa a la atención prioritaria de las comunidades afectadas.

Este aporte económico busca fortalecer las tareas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y de los organismos de socorro que canalizan alimentación, albergue y servicios básicos en los municipios en crisis.

CEO de Huawei expresó su solidaridad con el país

Mr. Forest Liu, CEO de Huawei Colombia, resaltó la responsabilidad social y el lazo histórico que une a la organización con la nación colombiana:

"Colombia ha sido nuestro hogar durante 25 años y, en momentos como este, queremos estar cerca de quienes más lo necesitan. Esta donación es una muestra de nuestro compromiso con el país y de nuestra voluntad de contribuir a los esfuerzos de atención y recuperación. Nuestros pensamientos están con todas las familias afectadas", afirmó el directivo.

Durante sus dos décadas y media de presencia ininterrumpida en el país, Huawei ha liderado proyectos clave de infraestructura tecnológica junto a sus socios y clientes. Frente a este evento catastrófico, la empresa reiteró la consigna que guía su operación en el territorio nacional: "Estamos en Colombia y estamos para Colombia".

Con este anuncio, la compañía ratifica la prioridad de poner al servicio de la reconstrucción todo su conocimiento técnico y capacidades logísticas, al tiempo que reconoció de manera pública la labor que adelantan sin descanso los cuerpos de socorro y cuadrillas de reparación en los puntos neurálgicos del desastre.