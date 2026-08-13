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Así puede evitar caer en estafas al donar para las víctimas del terremoto en Colombia

El centro cibernético de la Policía advierte sobre suplantación de entidades humanitarias para solicitar ayudas fraudulentas durante la emergencia nacional.

Así puede evitar caer en estafas al donar para las víctimas del terremoto en Colombia
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
06:51 p. m.
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En las últimas horas, el centro cibernético de la Policía Nacional emitió una alerta urgente sobre la activación de redes delictivas que están aprovechando la tragedia del terremoto para ejecutar estafas.

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De acuerdo con la Dijín, las estafas se presentarían principalmente a través de falsas campañas de donación y suplantación de identidad.

Explicaron que delincuentes informáticos estarían suplantando a organismos humanitarios, entidades gubernamentales y personas públicas con el objetivo de solicitar donaciones de manera fraudulenta a quienes desean ayudar a las víctimas del desastre natural.

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¿Cómo evitar caer en una estafa al donar para víctimas del terremoto?

Las autoridades indicaron que es fundamental verificar la autenticidad de cualquier solicitud de ayuda antes de realizar donaciones.

Recomiendan confirmar la información directamente en los sitios web oficiales o las sedes físicas de organizaciones reconocidas como la Cruz Roja Internacional, UNICEF o el programa de la primera dama, Colombia Un Solo Corazón.

Queremos invitar a las personas de validar la información que esté llegando a través de redes sociales, correos electrónicos o mensajes de texto, a través de sitios web oficiales o mediante las sedes de estas entidades que están liderando el recaudo de estos bienes y servicios.

Las autoridades recordaron que, en momentos de crisis, la solidaridad de los ciudadanos se convierte en un objetivo para criminales que diseñan estrategias sofisticadas de engaño, por lo que la verificación de fuentes y la precaución son esenciales para que las donaciones lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.

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¿Dónde reportar un posible caso de estafa?

Ante esta situación, la Policía instó a la ciudadanía a reportar de manera inmediata cualquier actividad sospechosa o intentos de estafa a través:

  • CAI virtual a por el número de WhatsApp 323.273.3411

A través de esta línea se brinda atención las 24 horas para atender este tipo de denuncias.

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