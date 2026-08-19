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Ojo, Lorenzo: Camilo Durán se lució con un doblete de golazos en la Champions League

El delantero colombiano sigue dulce en la UEFA Champions League, ahora con la camiseta del Celtic de Escocia.

Camilo Durán en la Champions League
FOTO: Celtic FC

Ángel Ballén

agosto 19 de 2026
05:35 p. m.
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Se están jugando las últimas rondas previas de clasificación en la UEFA Champions League, donde hay presencia y protagonismo de un delantero colombiano que desde hace rato está llamando la atención del cuerpo técnico de la Selección Colombia.

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Se trata de Camilo Durán, samario de 24 años, quien se unió esta temporada al histórico Celtic de Escocia. El equipo se juega su lugar en la fase de liga en la Champions, donde deberá superar a LASK Linz de Austria en una serie de ida y vuelta.

En el primer partido, el equipo escocés se impuso con un contundente 3-0, donde el colombiano marcó un doblete de auténticos golazos, manteniendo la buena racha a nivel internacional, tras su gran temporada con Qarabag de Azerbaiyán en 2025.

En video: los golazos de Camilo Durán en la Champions League

El primer gol de Durán fue para el 2-0 de su equipo sobre el minuto 37 del primer tiempo. Tras un centro desde la izquierda, esperó atentamente al rebote en el borde del área; el balón le cayó donde estaba parado y con un potente zurdazo de volea, la clavó en el ángulo.

En la segunda mitad, apareció nuevamente al 66' para sellar su doblete. Con un toque sutil lo habilitaron para que impactara con su pierna zurda con un lindo remate a colocar, dejando sin opciones al portero del cuadro austriaco.

Camilo Durán, cerca de la Selección Colombia

El nombre de Camilo Durán no es nuevo para el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. El propio entrenador argentino confirmó en su momento que el jugador estaba bloqueado para amistosos previos al Mundial, aunque su convocatoria no llegó.

El samario llamó la atención de la Selección por su papel en la temporada pasada con Qarabag, club con el marcó 5 goles en la Champions League, así como 14 goles en torneos locales.

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