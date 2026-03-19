Alerta por delitos informáticos en 2026: Así se detectan los trámites falsos desde el celular

Firmar un contrato, pedir un crédito o validar un trámite desde el celular ya es parte de la rutina de millones de personas en Colombia. Pero esa misma facilidad también abrió una nueva puerta para el fraude: que alguien use datos, fotos o dispositivos ajenos para hacerse pasar por otra persona y cerrar una operación que nunca fue autorizada.

El riesgo no es menor. En 2025 se registraron 62.299 denuncias por delitos informáticos y, en lo corrido de 2026, ya se han reportado ante la Policía más de 5.000 casos.

La alerta crece en un momento en que buena parte de la vida financiera del país ya pasa por una pantalla. Solo en el primer semestre del año pasado, el sistema bancario recibió 27.000 millones de ataques cibernéticos, un aumento de 69 % frente al mismo periodo de 2024.

A eso se suma que 82 % de las transacciones bancarias en Colombia ya se realiza por canales digitales, lo que aumenta la presión sobre empresas y plataformas para verificar mejor quién está realmente al otro lado del proceso.

Así se detectan los trámites falsos desde el celular

Ese cambio ya se refleja en la manera como se validan identidades en trámites remotos. Hoy ya no basta con comparar una cara con la foto de un documento. Cada vez toman más fuerza sistemas que cruzan varias señales al mismo tiempo para detectar patrones inusuales antes de aprobar una firma, un contrato o el desembolso de un crédito. Entre ellas están el rostro, el correo electrónico, el número de celular, el dispositivo, la dirección IP y la ubicación desde la que se hace la validación.

Bajo esa lógica opera ‘El Guardián de Identidades’, una tecnología desarrollada por la compañía antioqueña AUCO que, basada en biometría facial, inteligencia artificial, blockchain y algoritmos matemáticos propios, analiza variables biométricas y de trazabilidad digital para identificar inconsistencias y definir si un trámite puede avanzar o si requiere revisión manual.

Según Santiago Montoya, CEO de la firma y quien lideró la creación de esta herramienta, solo en marzo “la plataforma ha procesado 56.618 validaciones, generado más de 4.100 alertas e identificado 2.280 casos de rostros que no coincidían con el titular del documento, 1.782 registros de fotos tomadas desde pantallas o tabletas y 53 cédulas con la fotografía manipulada”.

4 señales que cruzan las empresas para detectar una suplantación de identidad:

Si la persona sí está frente a la cámara.

Si la imagen fue tomada en vivo o desde otra pantalla.

Si ese correo o celular ya se usó con otra identidad.

Si el mismo dispositivo intenta validar varios nombres en poco tiempo.

Si varias de esas alertas no cuadran, el proceso puede detenerse para una revisión manual. Sin embargo, eso no significa que cada señal sea un motivo de fraude, pero sí permite marcar validaciones atípicas que ameritan una revisión extra antes de aprobar una operación sensible.

“Ese filtro puede evitar que un crédito, una firma o un contrato siga adelante con datos que no corresponden al verdadero titular”, explica Montoya.

Alarmas que debe identificar

¡Ojo! más allá de la tecnología que use cada empresa, hay 3 alarmas básicas y cotidianas que cualquier persona debería tomar en serio para saber si le están suplantando la identidad:.

Primero, recibir una notificación de firma, crédito o validación que usted no pidió, como un correo, código o mensaje sobre un trámite que nunca inició; segundo, que una empresa le advierta inconsistencias en un proceso que no reconoce, porque a veces la primera señal no es una pérdida de dinero inmediata sino una validación frenada por datos extraños; y tercero, encontrar datos, contactos o movimientos asociados a un proceso que no identifica, como un email, un número de celular o una solicitud que no reconoce y que conviene revisar cuanto antes.

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