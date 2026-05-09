Expresidente Evo Morales iría a juicio en Bolivia por presunta trata de una menor

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha sido convocado por un tribunal para enfrentar un juicio oral a partir del próximo lunes 11 de mayo.

El proceso, que se llevará a cabo de forma presencial en el departamento de Tarija, al sur del país, investiga la presunta trata de una menor de 15 años con quien, según la Fiscalía, el exmandatario habría mantenido una relación y tenido una hija en el año 2015.

A pesar de la relevancia del llamado, el inicio de la diligencia se encuentra en vilo. El juez Luis Ortiz Flores, máxima autoridad de justicia de Tarija, confirmó este viernes 8 de mayo el procedimiento: "El día lunes está confirmado el inicio de la audiencia en contra del expresidente Evo Morales (...) de forma presencial".

No obstante, la defensa de Morales anticipó en diálogo con la agencia de noticias francesa AFP que no asistirá. Wilfredo Chávez, abogado del líder indígena, argumentó que la notificación no fue enviada al domicilio de su cliente, sino realizada mediante un edicto en medios y, por tanto, "no podemos acudir porque no hemos sido notificados".

El refugio en el Chapare y la condición de rebeldía:

El exmandatario ya arrastra una declaración de rebeldía desde enero de 2025, tras faltar a una citación durante la etapa de investigación. Esta condición técnica impide que el proceso sea archivado, pero, paradójicamente, también podría frenar el juicio actual.

El juez Ortiz aclaró que, bajo la ley boliviana, solo los casos de corrupción permiten juicios en ausencia: "En ese caso ya le corresponde analizar al tribunal (a cargo de la audiencia) esa situación".

Además, Morales se refugia, bajo supervisión de campesinos armados, en la zona del Chapare. Desde el 2024 ellos impiden que la policía se acerque al dirigente indígena de 66 años.

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Los argumentos de la defensa

La defensa sostiene que obligar a un juicio sin el acusado vulneraría tratados internacionales. Según Chávez: "La Convención Interamericana (de Derechos Humanos) exige la presencia del sujeto para ser oído (...), estar ante sus jueces y presentar medios de defensa".

La acusación fiscal sostiene que los padres de la menor habrían consentido la relación a cambio de beneficios, mientras Morales ha evitado presentarse ante la justicia para responder por las acusaciones en su contra, sobre hechos, presuntamente ocurridos en su último periodo presidencial.